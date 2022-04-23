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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع تهديد اليونسكو الأخير بإزالة البندقية عن قائمة التراث العالمي بسبب مشكلة السياحة المفرطة، تبحث السلطات منذ ذلك الحين عن طريقة للسيطرة على الوضع.

إذًا.. ما هو الحل المقترح؟

في خطة تم اقتراحها قبل انتشار الوباء، ولكن تم توقيفها بسبب قلة عدد السائحين، ستكون البندقية هي أول مدينة في العالم تطلب رسوم دخول، مع نظام حجز يتم إعداده لزوارها بشكل يومي.

وأعلن عمدة المدينة، لويجي بروجنارو، أنه يمكن للزوار إجراء حجوزاتهم من هذا الصيف، مع رسوم دخول مستحقة اعتبارًا من شهر يناير/ كانون الثاني 2023.

وجاء إعلان هذا الخبر بعد عطلة عيد الفصح، التي شهدت اجتياح 120 ألف سائح للمدينة التي يبلغ عدد سكانها 50 ألفًا، يوم السبت، مع ارتفاع الأرقام إلى 158 ألفًا يوم الأحد، وفقًا لبيانات من غرفة التحكم الذكية.

Riparte il turismo a #Venezia❤️ Una boccata d’ossigeno per gli operatori. Oggi in tanti hanno capito che la prenotabilità della Città è la strada giusta da intraprendere, per una gestione più equilibrata del turismo. Saremo i primi al mondo in questa difficile sperimentazione💪😃 https://t.co/XmTOptMfG0

وكتب على تويتر أن نظام الحجز "هو المسار الصحيح الذي يجب اتخاذه من أجل إدارة أكثر توازناً للسياحة".

وأضاف: "سنكون الأول في العالم لهذه التجربة الصعبة".

وصرح عضو المجلس المسؤول عن السياحة، سيمون فينتوريني، لشبكة التلفزيون الحكومية RAI، أنه ستطلق المدينة بوابة "بسيطة للغاية وسريعة" للحجوزات عبر الإنترنت، في غضون أسابيع.

وقال: "هذا الصيف، سيكون من الممكن حجز رحلة ليوم واحد.. وفي عام 2023، سنبدأ بفرض رسوم الدخول".

وأوضح فينتوريني أن الوباء جعل سلطات المدينة تفكر.

وقال: "جعلنا كوفيد ندرك أن ما كان يحدث يوميًا قبل كوفيد لم يعد مقبولاً بعد الآن.. لقد تغيرت العقلية، كما تغيرت الحساسية تجاه الناس".

وأعلن أن نظام الحجز سيكون على أساس تطوعي لعام 2022، مضيفًا أنه سيتم تقديم "حوافز" للزوار لاستخدام البوابة.

وسيتم تشغيلها كتجربة لتطبيق النظام الإلزامي في شهر يناير/ كانون الثاني، من العام 2023.

وبالطبع، سيساعد نظام الحجز لمعرفة عدد الزوار المتوقعين في ذلك اليوم.

وستتراوح رسوم الدخول في يناير/ كانون الثاني من 3.25 دولارًا في يوم هادئ إلى 10.85 دولارًا في يوم الذروة.

وتوقع فينتوريني أيضًا أن البندقية لن تكون آخر من يطرح رسومًا.

وقال: "أعتقد أن العديد من المدن الأوروبية الأخرى التي تواجه أعدادًا كبيرة من الزوار النهاريين يراقبوننا لفهم الطريقة التي يمكنهم بها تقديم مخطط مماثل".