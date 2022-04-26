دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أنقذ اثنان من طاقم الإطفاء امرأة بعد أن سقطت برأسها في مرحاض قبو بينما كانت تحاول استعادة هاتفها المحمول بحديقة في شبه الجزيرة الأولمبية بواشنطن، الولايات المتحدة.

وكانت المرأة، وهي في منتصف الأربعينيات من عمرها، تستخدم مبنى خارجيًا في وجهة شهيرة لممارسي رياضة المشي لمسافات طويلة تُدعى "ماونت ووكر" بتاريخ 19 أبريل/نيسان عندما وقع الحادث، وفقًا لـ"إدارة برينون للإطفاء".

ومرحاض القبو (vault toilet) هو عبارة عن مرحاض بدون ماء، ولا يمكن تفريغه، ويوضع عادةً في أماكن خارجية مثل المخيمات.

وسُمي هذا النوع من المراحيض بهذا الاسم لأنه يخزن النفايات في قبو محكم تحت الأرض.

وبعد أن أسقطت هاتفها في المرحاض، فككت المرأة المقعد وجزء من المرحاض في محاولة للوصول إليه، بحسب ما ذكرته إدارة الإطفاء عبر موقع "فيسبوك".

واستخدمت المرأة رباط كلب في محاولة لإخراجه قبل استخدامه لدعم نفسها وهي تحاول الإمساك بالهاتف.

ولكن فشلت محاولتها، وانزلقت في المرحاض.

ولحسن الحظ، وبعد 20 دقيقة داخل القبو، تمكنت المرأة من العثور على هاتفها واستخدامه للاتصال برقم الطوارئ 911.

ووصلت فِرَق من "إدارة برينون للإطفاء" و"كويلسين للإنقاذ من الحرائق" إلى مكان الحادث، وسُحبت المرأة إلى بر الأمان.

وقالت إدارة الإطفاء إنه تم غسل المرأة غير المُصابة، وأُعطيت بدلة "تايفك" لارتدائها، ولكنها رفضت الخضوع لأي علاج طبي آخر، وغادرت.

وأوضحت إدارة الإطفاء أن المرأة كانت محظوظة للغاية لأنها لم تتعرض للغازات السامة، ولم تُصَب بجروح.