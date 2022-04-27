دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كم سيدة طيارة صادفت في طريقك إلى مدخل طائرتك مؤخرا؟ نحن أكيدون أنك تفكر مليا الآن للإجابة على هذا السؤال. فعدد السيدات الطيارات في الشركات المختلفة حول العالم ليس كبيرا، ولكن هناك بعض الشركات التي تبذل جهدا في محاولة الوصول إلى المساواة بين الجنسين على مقعد القيادة.

ففي تقرير إحصائي أصدرته الجمعية الدولية لرائدات الطيران، اعتلت شركة Air India القائمة بنسبة سيدات يعملن في قيادة الطائرات وصلت إلى 12.7٪، ومن بعدها شركة Aer Lingus بنسبة 9.9٪، وفي المركز الثالث شركة Hawaiian بنسبة 9.3٪.

وفي القائمة التي تتكون من 20 شركة عالمية، جاءت القطرية في المركز 16 بنسبة 2.4%، تليها الإماراتية بنسبة 2.2٪.

ويوضح الانفوغراف أعلاه النسب المختلفة لرائدات الطيران في الشركات العالمية للطيران.