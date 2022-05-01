في سلطنة عُمان.. إفطار رمضاني ساحر يوثقه مصور فوق جرف مطل على الأمواج في ولاية الدقم

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمام امتداد لا نهائي من اللون الأزرق الصافي، جلس المصور العُماني، وحيد عبدالله الفزاري، مع عدد من الزملاء والأصدقاء لتناول وجبة الإفطار خلال شهر رمضان هذا العام وسط أجواء الطبيعة الساحرة في ولاية الدقم بمحافظة الوسطى بسلطنة عُمان.

واعتاد الفزاري على التجمع مع أصدقائه في منطقة الدقم، واختاروا تجربة الإفطار في الموقع بسبب جمال المكان، ولطافة الأجواء.

في سلطنة عُمان.. إفطار رمضاني ساحر يوثقه مصور فوق جرف مطل على الأمواج
حظي المصور وحيد عبدالله الفزاري بتجربة إفطار ساحرة خلال شهر رمضان من هذا العام. , plain_textCredit: @waheed_alfazari

وعبر عدسته، وثّق المصور مشاهد جويّة ساحرة لوجبة إفطار رمضانية فوق جرف مطل على المياه، والأمواج المتلاطمة، وقال في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "أردت إظهار تجمّع الصائمين حول الإفطار، ونقل جزء من جمالية الحدث للمُشاهد، وأيضاً إظهار روعة المكان، وصوت الأمواج، وزرقة لون البحر".

في سلطنة عُمان.. إفطار رمضاني ساحر يوثقه مصور فوق جرف مطل على الأمواج
وثق الفزاري مشاهد ساحرة لتجربة إفطار فوق جرف مطل على المياه. , plain_textCredit: @waheed_alfazari

وأكّد الفزاري، وهو باحث في التنوع الأحيائي إلى جانب كونه مصورًا: "من الممتع أن ولاية الدُقم، كغيرها من ولايات السلطنة المطلة على البحر، تتميز بشواطئها الخلابة، سواءً الجروف المرتفعة، أو الشواطئ الرملية البيضاء، حيث سكون الطبيعة، وأصوات أمواج بحر العرب".

في سلطنة عُمان.. إفطار رمضاني ساحر يوثقه مصور فوق جرف مطل على الأمواج
التُقطت هذه الصور في ولاية الدقم بمحافظة الوسطى. , plain_textCredit: @waheed_alfazari

وتحلو في هذه المنطقة وجبة الإفطار بصحبة الأصدقاء، والصلاة الجماعية في تلك الأجواء اللطيفة، وتناول القهوة، والشاي، وتجاذب أطراف الحديث، والذكريات الجميلة، بحسب ما قاله المصور، مؤكدًا أنها "حقًا أيام رائعة، ولها طعمها الخاص".

في سلطنة عُمان.. إفطار رمضاني ساحر يوثقه مصور فوق جرف مطل على الأمواج
خلال صوره، أراد المصور إظهار روعة المكان. , plain_textCredit: @waheed_alfazari

 

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وبحكم شغفه في مجال البيئة والتنوع الأحيائي، يستمتع المصور بتوثيق الطبيعة، والحياة البرية، إضافةً إلى إظهار هذا الجانب من سلطنة عُمان للعالم عبر المنصات المختلفة.

في سلطنة عُمان.. إفطار رمضاني ساحر يوثقه مصور فوق جرف مطل على الأمواج
مشهد جوي ساحر. , plain_textCredit: @waheed_alfazari

ويستمتع الفزاري مؤخراً بتوثيق بعض اللحظات عبر التصوير الجوي.

وتتميز ولاية الدُقم بمناخها المعتدل، وطبيعتها الجميلة، ووجود العديد من المواقع السياحية، والجيولوجية، إضافةً إلى التنوع الأحيائي، ما جعلها مقصدًا سياحيًا، وفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لوكالة الأنباء العُمانية.

في سلطنة عُمان.. إفطار رمضاني ساحر يوثقه مصور فوق جرف مطل على الأمواج
تتميز ولاية الدقم بمناخها المعتدل، وطبيعتها الجميلة. , plain_textCredit: @waheed_alfazari
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