دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- للوهلة الأولى، تبدو هذه المشاهد الجويّة كأنّها من خارج الكوكب، غير أنّها تعود لبقعة صخريّة فريدة في سلطنة عمان.

وتُعد منطقة الحقف إحدى أهم المواقع الجيولوجية في سلطنة عمان، التي يقصدها العديد من الزوار، بينهم خبراء، لما تتميّز به من تشكيلات ومنحوتات صخرية جيرية حفرتها المياه والرياح منذ ملايين السنين.

Credit: Haitham Al Farsi

وتحتضن منطقة الحقف في مدينة الدقم التابعة للمحافظة الوسطى في سلطنة عمان، أقدم الصخور على الإطلاق التي يعود تاريخها إلى 700 مليون عام، وفقًا لموقع "اكتشف عمان".

والتقطت عدسة المصوّر العُماني المحترف هيثم الفارسي هذه التشكيلات الصخرية الرائعة التي نحتتها العوامل الطبيعية.

Credit: Haitham Al Farsi

وفي حديث له مع موقع CNN بالعربية، أوضح أنه بالإمكان الوصول إلى منطقة الحقف، الواقعة في ولاية محوت التابعة للمحافظة الوسطى، برًا بواسطة سيارة رباعية الدفع.

ويصف الفارسي انطباعه الأول لحظة وصوله إلى القرية، قائلاً: "شعرت بالدهشة وكأني على سطح كوكب المريخ"، مضيفًا أن المشهد من الأعلى يجسّد الإبداع الربّاني في الطبيعة"، على حد تعبيره.

Credit: Haitham Al Farsi

أما عن التحديات التي واجهته خلال عملية التوثيق الجوي، فيوضح الفارسي، أنها تمثّلت بالرياح الشديدة، والرمال المتطايرة في الهواء، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على جودة التصوير.

وحاول الفارسي إبراز جماليات التكوينات الصخرية وروعتها في منطقة الحقف خلال عملية التوثيق هذه.

ولاقت اللقطات الجوية التي وثقها الإشادة والانبهار من قبل متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي.