ثنائي "يخترق حبهما" حاجزًا زجاحيًا لأعمق حوض للغوص في العالم بدبي

تعال في جولة سباحة في "ديب دايف دبي" أعمق حوض غطس في العالم

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--بينما يميل براتيك راثي إلى السفر وحب الاستكشاف، قرّر زيارة أعمق حوض للغوص بالعالم في دبي، ويُعرف باسم "Deep Dive Dubai"، بعد أن وجد مفهومه مثيرًا للاهتمام.

واستقل راثي وزوجته سيارة الأجرة من الفندق إلى "Deep Dive Dubai"، وبمجرد وصول الثنائي إلى المعلم السياحي، تمت مرافقتهما إلى غرفة الإكسسوارات، للتحقق من حجم الملحقات لتجربة الغوص.

ولم تستغرق العملية بأكملها أكثر من 15 دقيقة.

وأخيرًا، استلم راثي زي السباحة الخاص به، وذهب مباشرة إلى غرفة تبديل الملابس. ومن هناك، توجه إلى حوض الغوص.

وبداية، كان هناك مدرب خاص براثي، حيث شرح جميع المعلومات الضرورية قبل خوض تجربة الغوص العميق.

وبمجرد الغوص بالمياه، لا تستطيع الصعود إلى السطح حتى انتهاء التجربة، التي تستمر لمدة 36 دقيقة.

وتتواجد ألواح زجاجية تحيط بالحوض، حيث يمكن للأصدقاء والأقارب مشاهدتك من الخارج.

وبينما كانت زوجته تقف خارج الحوض، صورت مقطع فيديو بحركات تعبيرية من وراء الزجاج.

ونسخ راثي الحركات ذاتها من داخل حوض الغوص.

وأرفق الثنائي هذا الفيديو بتعليق: "عندما يبدأ الحب على عمق 60 مترًا".

وبالفعل، انتشر مقطع الفيديو بسرعة كبيرة.

وقال راثي، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "الرسالة التي أردت أن أعطيها لها هي أنه بغض النظر عن مكاني ومكانك، وما يحصل بيننا، سأحبك دائمًا أكثر وأكثر".

ويشجع راثي جميع الأشخاص على زيارة "Deep Dive Dubai"، موضحًا: "تبقى بعض تجارب الحياة معك إلى الأبد، وكانت هذه واحدة منها".

ويقع الحوض في منشأة أُقيمت على مساحة 1,500 متر مربع في منطقة ند الشبا في دبي، ويتخذ تصميمه المبتكر شكل محارة عملاقة احتفاءً بمهنة الغوص لصيد اللؤلؤ، والتي شكلت جانباً مهماً من التراث في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إلى أن الموقع يتضمن "المدينة الغارقة"، والتي يمكن للغواصين من جميع المستويات استكشافها بكل تفاصيلها الدقيقة، ويتيح ذلك للزوار فرصة الاستمتاع بتجارب الغوص الحر، والغوص باستخدام معدات الغوص، كما تقدم المنشأة دورات تدريبية لكافة المستويات تحت إشراف فريق محترف.