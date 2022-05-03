شركة طيران قيد التحقيق بعد إصابة ركابها جراء تعطل الطيار الآلي

ركاب يعلقون بطائرة بعد أن ذهب أفراد طاقم الجسر إلى منازلهم.. والطيار: سأخبركم بشيء محرج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تخضع شركة الطيران الهندية منخفضة التكلفة "سبايس جيت" لتدقيق حكومي، في أعقاب تعطل الطيار الآلي للطائرة، ما تسبب في اضطرابات جوية شديدة وإصابة العديد من ركابها.

وتبحث المديرية العامة للطيران المدني في البلاد (DGCA) فيما حصل على متن رحلة "سبايس جيت 945"، التي كانت متوجهة من مدينة مومباي الهندية إلى دورجابور، غرب البنغال، في الأول من شهر مايو/ أيار.

وأفادت قناة "News18" المتعاونة مع CNN أن وظيفة الطيار الآلي على متن طائرة "B737-800" قد تعطلت لمدة دقيقتين في منتصف الرحلة، ما استدعى قيادتها يدويًا حتى عادت إلى العمل.

وفي غضون ذلك، تعرضت الطائرة لاضطراب جوي شديد، ما تسبب في فتح بعض الصناديق العلوية، ووقوع الأغراض الموجودة، وسقوط أقنعة الأكسجين في حالات الطوارئ.

وتم نقل 15 شخصًا، من بينهم 12 راكبًا وثلاثة من أفراد الطاقم، إلى المستشفى بعد هبوط الطائرة في مطار كازي نصر الإسلام في دورجابور.

وقال متحدث باسم "سبايس جيت"، في تصريح لشبكة CNN: "كانت إضاءة حزام الأمان تومض عندما واجهت الطائرة اضطرابًا جويًا.. وطلب الطيارون وطاقم الطائرة من الركاب البقاء في مقاعدهم وربط أحزمة الأمان.. وبسبب الاضطرابات الجوية الشديدة، أصيب عدد قليل من الركاب بجروح".

وقد اتخذت المديرية العامة للطيران المدني إجراءات سريعة فيما يتعلق بالحادث.

وقال وزير الطيران المدني الهندي جيوتيراديتيا سينديا، عبر حسابه على موقع "تويتر": "يتم التعامل مع الأمر بمنتهى الجدية والبراعة".

ووصف سينديا الألم الذي تعرض له الركاب بأنه "مؤسف".

وأكدت "News18" أن اثنين من الركاب لا يزالان في المستشفى في حالة حرجة، أحدهما نتيجة إصابة في الرأس والآخر نتيجة إصابة في العمود الفقري.

وأضاف المتحدث أن "سبايس جيت تعرب عن أسفها لهذا الحادث، وتعمل على تقديم كل مساعدة طبية ممكنة للجرحى".