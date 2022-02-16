ثعبان على متن الطائرة..شركة طيران ماليزية تغير مسار رحلتها فجأة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت شركة الطيران "AirAsia" في ماليزيا أنه تم تغيير مسار إحدى رحلاتها بعد العثور على ثعبان على متن الطائرة.

وكانت الرحلة الداخلية في طريقها من كوالالمبور إلى تاواو بتاريخ 10 فبراير/ شباط، عندما أدرك العديد من الركاب أن هناك ثعبانًا على متن الطائرة.

ونشر أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي صورة لثعبان وهو يتحرك على مصابيح الطائرة.

وقال القبطان ليونج تيان لينغ، وهو كبير مسؤولي السلامة في شركة "AirAsia"، في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني لـCNN: "هذه حادثة نادرة جدًا يمكن أن تحدث على متن أي طائرة من وقت إلى آخر".

وبمجرد معرفة قائد الطائرة بضيفه غير المتوقع، أعيد توجيه الطائرة إلى مدينة كوتشينغ.

وهناك، تم تعقيم الطائرة، ومن المفترض أنه تمت إزالة الثعبان المتخفي.

وقال لينغ في البيان إن "قائد الطائرة اتخذ الإجراء المناسب، وغادرت الطائرة بسلام إلى تاواو في أسرع وقت ممكن".

وأضاف: "سلامة ورفاهية ضيوفنا وطاقمنا هي دائمًا على رأس أولوياتنا،. لم تكن سلامة الضيوف أو الطاقم بخطر في أي وقت من الأوقات".

ورغم أن حوادث الثعابين على متن الطائرات هي نادرة، إلا أنها تحصل بالفعل.

وفي العام 2012، قام راكب بتهريب كوبرا في حقيبته المحمولة على متن طائرة تابعة لشركة مصر للطيران، وتم اكتشافه عندما خرج الثعبان وعض يده.

ويمكن أن تتواجد الثعابين على متن الطائرات عن غير قصد أيضًا.

وهذا ما حدث لامرأة اسكتلندية كانت عائدة من إجازتها من أستراليا عام 2016، عندما عثرت على ثعبان متخفي بحذائها خلال الرحلة.

وعند وصول الطائرة إلى غلازغو، استعاد الفرع المحلي لجمعية حماية الحيوانات (SPCA) الثعبان ووضعه في الحجر الصحي.

ولحسن الحظ، تم التعرف على هذا النوع من الزواحف على أنه ثعبان مرقط، وغير سام.