الإجابة قد تفاجئك.. ما علاقة ألمانيا بأصل شطيرة البرغر الأمريكية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سواء كنت في الولايات المتحدة أو في النصف الآخر من الكرة الأرضية، عندما ترغب بتناول وجبة طعام أمريكية، فالأرجح أن خيارك الأول سيقع على شطيرة برغر.

وبدأ انتشار شطائر البرغر على نطاق واسع في الولايات المتحدة فقط منذ نحو قرن من الزمن.

ويواصل عدد قليل من مطاعم شطائر البرغر من تلك الحقبة بتقديم البرغر المصنوع من اللحم المفروم الطازج يوميًا. ولا يزال عدد أقل من هذه المطاعم اليوم يقدم شطائر البرغر بالطريقة التي كانت تُحضر بها سابقًا.

وكرّس جورج موتز، باحث في هذا المجال، أكثر من 20 عامًا من حياته يسافر عبر الولايات المتحدة بحثًا عن شطائر البرغر. وبعد إنتاج، وتصوير، وتوليف وإخراج فيلمه الوثائقي عام 2004 "Hamburger America"​​، انتقل إلى إعداد ونشر دليل لشطائر البرغر خاص بكل ولاية، ثم أصدر في مرحلة لاحقة كتاب الطبخ الأول "The Great American Burger Book"، عام 2016.

وفي الآونة الأخيرة، استضاف حلقات علمية حول شطائر البرغر ضمن برنامج "First We Feast" التابع لشركة "Complex Media"، التي ستُعرض في الموسم الرابع على قناة "يوتيوب".

ويُقدّر موتز أنه تناول على الأرجح قرابة 20 ألف شطيرة برغر في حياته، وليس لديه خططًا للتوقف عن ذلك في وقت قريب.

وخلال ترحاله، وجد موتز أماكن تُعِد شطائر البرغر وتقلّبه تبعًا للطرق التقليدية منذ أكثر من قرن.

ورغم أنّ هذه المؤسسات باتت نادرة مقارنة مع نظيراتها أي سلاسل مطاعم الوجبات السريعة، إلا أن في جعبتها سر تاريخ شطائر الهامبرغر في أمريكا.

وشارك موتز مع CNN خمسة من المطاعم الكلاسيكية، لكن أولاً إليكم نبذة عن تاريخ شطائر الهامبرغر.

كيف أصبح شطيرة البرغر من كلاسيكيات المطبخ في أمريكا؟

Credit: JanSommer/Adobe Stock

ونتمتّع شطيرة الهامبرغر بمسار تاريخي حول العالم قبل أن تحط رحالها في أمريكا.

ووفقًا لما ذكره موتز، يعود تاريخ شطائر البرغر إلى منغوليا في القرن الثالث عشر، خلال المعارك الدائرة بين المغول والتتار.

وأشار إلى أنّ "التتار على ما يبدو، كانوا يستسيغون لحم الضأن النيئ. حتى أنه كان يرافقهم طوال اليوم تحت سروجهم. وعندما يستقرون في خيم، كانوا يأخذون لحم الضأن الساخن، ويقطعونه، ويضيفون إليه بعض التوابل على الأرجح، ثم يأكلونه على هذا النحو".

ومن ثم شقّ هذا الطبق طريقه إلى البحّارة، والموانئ الممتدة على سواحل بحر البلطيق ما سمح له بالوصول إلى المناطق الغربية من أوروبا، ضمنًا إسكندنافيا.

ومن هناك، وصل إلى ألمانيا ومرفأ هامبورغ. وبعد عقود عدة طرأ تعديل على الطبق واستبدل لحط الضأن النيئ باللحم المطبوخ، وأُطلق عليه اسم فريكاديلن.

وشرح موتز أن مهاجرين ألمان كانوا ينتظرون سفنهم في مرفأ هامبورغ، تناولوا فريكايلين كوجبة طعام بخسة الثمن ولذيذة على حد سواء، وعندما وصلوا إلى أمريكا في منتصف القرن التاسع عشر، نقل المهاجرون خبرتهم في هذا الطبق إلى هناك.

وأوضح موتز أن اسم فريكاديلن لم يعنِ شيئا لغالبية الناس الذين يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا اذا كانو من أصل ألماني، ما دفعهم إلى تغيير الإسم للتركيز على شريحة لحم بأسلوب هامبورغ، ليصبح ببساطة "شريحة لحم هامبورغ".

واستوحوا من شطائر الهوت دوغ وضع شريحة لحم هامبورغ في شطيرة حتى يُطلق عليها اسم هامبرغر في ما بعد.

مطعم "لويس لانش" (نيو هافن، كونيتيكت)

Credit: Christopher Capozziello/Getty Images

ويُعتبر مطعم "لويس لانش" في مدينة نيو هافن، في ولاية كونيتيكت الأمريكية أحد أقدم المطاعم التي تقدم شطائر البرغر الكلاسيكية. ويشرف على إدارته الجيل الرابع من العائلة التي افتتحته، ويقدم هذا المطعم العائلي خدماته للزبائن منذ عام 1895. ويستخدم في إعداد شطيرة البرغرـ اللحم المفروم الطازج يوميًا، ويطهي البرغر بشكل عمودي داخل أفران الشواء الثلاثة المستقيمة، المصنوعة من الحديد الزهري اللون التي يعود تاريخها إلى عام 1898.

Credit: George Motz/Hamburger America

تُحفظ البرغر في وعاء للشواء، وتُوضع في المواقد، وتُطهى على اللهب من الجانبين.

أما اختيار شطيرة البرغر الخاصة بك فليس بالأمر المعقد، لأنّ "البرغر الأصلي" خيارك الوحيد، ويقدم على الخبز الأبيض. لتعزيز نكهة اللحم. والمكونات الوحيدة التي يمكنك إضافتها هي البصل، والجبن، وشريحة من الطماطم. وإذا رغبت بإضافة الكاتشب، فعليك التوجه إلى مكان آخر!

مطعم "وايت مانا" (هاكنساك، نيو جيرسي)

Credit: George Motz, Hamburger America

ويقع مطعم "White Manna" في مدينة هاكنساك بولاية نيو جيرسي الأمريكية، وقد نال شهرة محلية ووطنية. وتأسس عام 1939، في معرض نيويورك العالمي وانتقل لاحقًا إلى هاكنساك عام 1946، وفقًا لموقع المدينة على الإنترنت. ويشتهر هذا المطعم بطرازه القديم بشطائره التي تقدم بخبز مارتن للبرغر المصنوع من لفائف البطاطا، ويستخدم لحم البقر المفروم قليل الدهن الطازج المستقدم يوميًا.

Credit: George Motz, Hamburger America

ويمكن أن تضيف إلى الشطيرة الجبن والبصل.

مطعم "باورز هامبرغرز" (فورت واين، إنديانا)

Credit: George Motz

وتأسس هذا المطعم في الأصل في مدينة ديربورن بولاية ميتشيغان الأمريكية، قبل أن ينتقل إلى مقره الحالي في ولاية إنديانا، ويقدم مطعم "باورز هامبرغرز" وجبته لمدينة فورت واين منذ عام 1940. والبصل ضروري مع جميع الشطائر، سواء كنت تتناول شطيرة همبرغر عادية أو شطيرة "دابل تشيز برغر". ولا تتوقع أي إضافات متنوعة مثل الخس أو الطماطم، فالأمر متروك لك إذا كنت تريد إضافة الكاتشاب، أو المايونيز، أو الصلصة الحارة عقب تقديم شطيرة البرغر.

Credit: George Motz, Hamburger America

ويُقدر مايك هول، مالك مطعم "باورز" والطاهي فيه، أن بين 1300 و1500 شطيرة برغر تُطهى يوميًا. وقال هول: "لا يوجد مكان حقيقي مثل باورز. نحن نقدم شطيرة برغر فريدة في مبنى فريد، وهو مكان يقصده الناس لاستعادة ذكرياتهم. إنها حقًا نعمة أن أعمل فيه طوال هذه السنوات".

مطعم "كوزي إن" (سالينا، كانساس)

Credit: George Motz, Hamburger America

واحتفل مطعم "Cozy Inn" بمرور قرن على خدمة زبائنه في مدينة سالينا بولاية كانساس الأمريكية، في مارس/ آذار. ونظرًا لكونه أحد مطاعم شطائر البرغر المفصلية القليلة، في هذا المجال، فإن لهذا المطعم سرَّا أو اثنين عن كيفية صناعة شطيرة الهامبرغر اللذيذ.

وقال المالك ستيف هوارد: "هناك الكثير من الحب خلال عملية إعداد هذه الوجبة"، لافتًا إلى أنّ "الأمر بسيط، لحم قليل الدهن، ملح وفلفل، بصل طازج، ثم نمنحك خيار وضع الكاتشب والخردل والمخلل. ونحن نقوم بذلك منذ 100 عام".

Credit: George Motz, Hamburger America

وتوفر ملحمة "Smoky River Meats" المحلية، اللحوم الطازجة المطحونة للمطعم يوميًا. وافتتح مطعم "Cozy Inn" عام 1922، ويدعي أنه بين المطاعم القليلة المتبقية التي حتوي على ستة مقاعد في أمريكا.

مطعم "هامبرغر واغون" (مياميسبورغ، أوهايو)

Credit: George Motz, Hamburger America

وقبل أن تصبح شاحنات الطعام رائجة، دخلت عربة برغر في إطار مشهدية مدينة مياميسبورغ بولاية أوهايو الأمريكية عام 1913. وخُصصت عربة "Hamburger Wagon" بداية لتوفير الطعام للاجئين من الطوفان العظيم الذي ضرب مياميسبورغ، وفقًا لموقعها على الإنترنت. وبمجرد انحسار مياه الفيضانات، طلب السكان المزيد من شطائر "Hamburger Wagon"، لتشكل إحدى ركائز الطعام الأساسية في المدينة منذ ذلك الحين.

Credit: George Motz, Hamburger America

ولا تزال هذه العربة تتنقل منذ أكثر من قرن. وإسوة بالعديد من مطاعم شطائر البرغر العريقة والقديمة في البلاد، فإن القائمة تحتوي على نوعين من شطائر البرغر مفردة أو مزدوجة، وتُقدم مع مخلل، وبصل، وملح، وفلفل.