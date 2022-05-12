للسعوديين والبحرينيين.. إعفاء إلكتروني من التأشيرة لدخول بريطانيا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات البريطانية، الأربعاء، أن المواطنين في المملكة العربية السعودية والبحرين سيتأهلون للإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لدخول أراضي المملكة المتحدة.

ابتداءا من تاريخ 1 يونيو، سيكون مواطنوا المملكة العربية #السعودية🇸🇦، و #البحرين 🇧🇭مؤهلين للحصول علي الإعفاء الالكتروني من التأشيرة لدخول المملكة المتّحدة🇬🇧. وسيتمكن هؤلاء من طلب التأشيرة عبر الإنترنت من خلال نظام سهل وسريع وغير مكلف. المزيد من المعلومات 👈https://t.co/aW87ExqKY0

وقالت روزي دياز، المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر: "ابتداء من تاريخ 1 يونيو، سيكون مواطنو المملكة العربية السعودية، والبحرين مؤهلين للحصول على الإعفاء الالكتروني من التأشيرة لدخول المملكة المتّحدة".

وتابعت المتحدثة البريطانية: "سيتمكن هؤلاء من طلب التأشيرة عبر الإنترنت من خلال نظام سهل وسريع وغير مكلف. المزيد من المعلومات"، مستشهدة برابط يوضح الوثائق والأوراق المطلوبة.

وكانت وزير الخارجية البريطانية، ليز تروس قد قالت بتغريدة، الاربعاء: "لقد أعلنا اليوم أن المواطنين السعوديين والبحرينيين سيكونون مؤهلين للحصول على إعفاء إلكتروني من التأشيرة اعتبارًا من 1 يونيو، مما يجعل السفر إلى أسرع وأسهل.. تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين بلدينا".