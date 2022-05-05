روسيا تلغي الدخول بدون تأشيرة للدبلوماسيين من معظم الدول الأوروبية

ماذا يعني إعلان بوتين الحرب على أوكرانيا في تاريخ 9 مايو؟.. مراسلة CNN تشرح السبب

(CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، إلغاء الدخول بدون تأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وكذلك الإجراءات الميسرة للمسؤولين من معظم الدول الأوروبية.

وقالت الوزارة، عبر حسابها على تويتر: "ألغت روسيا الدخول بدون تأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، فضلاً عن الإجراءات الميسرة لأعضاء الوفود الرسمية والحكومات والبرلمانات والسلطات القضائية والصحفيين من الاتحاد الأوروبي والدنمارك وأيسلندا والنرويج وسويسرا".

يذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين قالت، في وقت سابق الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا جراء غزوها لأوكرانيا تشمل فرض حظر على النفط الروسي واستبعاد 3 مصارف روسية من نظام سويفت العالمي.