"كأن العالم بدأ يختفي".. سعودي يوثق لحظة دخول عاصفة رملية إلى الرياض

فطور من نوع آخر و"كشتة" بالطائرات تجذب الانتباه في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تمكّن المصور السعودي، سلمان فهد العبدلي العنزي، مؤخرًا من توثيق صورة مهيبة تُظهر لحظة دخول عاصفة رملية للعاصمة السعودية الرياض.

وبعد تداول وسائل الإعلام خبرًا عن احتمال مرور عاصفة رملية بالرياض، قرر العنزي تجهيز كاميرته، و طائرة الـ"درون" خاصته من أجل رصد هذا "المشهد العظيم" بحسب ما ذكره في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

وثق المصور السعودي، سلمان فهد العبدلي العنزي، صورة مهيبة تُظهر لحظة دخول عاصفة رملية للرياض. , plain_text Credit: Salman Fahad Alabdali

وبعد انتظاره لساعتين، شهد المصوّر العاصفة المُرتقبة.

ولدى مواجهته لهذه الظاهرة الطبيعية، قال المصور الذي يعمل في المجال الطبّي: "كان المشهد أشبه بالخيال، وخصوصًا عند اقترابه، (وبدا الأمر) وكأن العالم بدأ بالاختفاء. وكان مشهدًا عظيمًا يستحق الانتظار والتوثيق".

دخل المصور عالم التصوير في عام 2012. , plain_text Credit: Salman Fahad Alabdali

وأكّد العنزي أن هذه الصورة تُعتبر "من أصعب الصور التي قمت بالتقاطها لأنها لحظة قد لا تتكرّر مرّة أخرى".

وبدأ العنزي رحلته في عالم التصوير الفوتوغرافي في عام 2012، وهو يهتم بتصوير مختلف جوانب الطبيعة، والحياة البرّية.

يهتم المصور بتوثيق مختلف المشاهد الطبيعية. , plain_text Credit: Salman Fahad Alabdali

وتجدر الإشارة إلى أنه حاز على 7 جوائز في مجال التصوير الفوتوغرافي، ومنها جوائز عالمية، ودولية، ومحلية، من "ناشيونال جيوغرافيك" ومهرجان الإبل، وغيرها.

مشهد صحراوي في المملكة العربية السعودية. , plain_text Credit: Salman Fahad Alabdali

وخلال شهر مايو/أيار الجاري، حذّر الدفاع المدني السعودي بتغريدة عبر "تويتر" من حدوث عواصف رملية في منطقة الرياض ستؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية، ونشاط في الرياح السطحية.

تحذير من المركز الوطني للأرصاد عن عواصف رملية على منطقة #الرياض حتى الساعة 3 صباح يوم الثلاثاء. #الوقاية_أمان https://t.co/bwJmSCVSgZ

مشهد ساحر يطل على المياه. , plain_text Credit: Salman Fahad Alabdali

ونشر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية (NCM) بتغريدة على "تويتر" هذا الأسبوع مجموعة من الإنذارات التي توقعت تدنّي مدى الرؤية، أو انعدامه، بسبب العوالق الترابية، والأتربة المُثارة، والعواصف الرملية في منطقة الرياض.

جانب من الحياة البرية في المملكة. , plain_text Credit: Salman Fahad Alabdali