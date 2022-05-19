"كأن العالم بدأ يختفي".. سعودي يوثق لحظة دخول عاصفة رملية إلى الرياض

سياحة
نشر
دقيقتين قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
فطور من نوع آخر و"كشتة" بالطائرات تجذب الانتباه في السعودية
كوخ ريفي بين جبال السعودية يثير دهشة زواره في تنومة
يُعرض حالياً01:13كوخ ريفي بين جبال السعودية يثير دهشة زواره في تنومة
مصور يحذر من أفعى سامة أثناء تخفيها ليلًا بجنوب السعودية
يُعرض حالياً01:25مصور يحذر من أفعى سامة أثناء تخفيها ليلًا بجنوب السعودية
فطور من نوع آخر و"كشتة" بالطائرات تجذب الانتباه في السعودية
يُعرض حالياً01:34فطور من نوع آخر و"كشتة" بالطائرات تجذب الانتباه في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تمكّن المصور السعودي، سلمان فهد العبدلي العنزي، مؤخرًا من توثيق صورة مهيبة تُظهر لحظة دخول عاصفة رملية للعاصمة السعودية الرياض.

وبعد تداول وسائل الإعلام خبرًا عن احتمال مرور عاصفة رملية بالرياض، قرر العنزي تجهيز كاميرته، و طائرة الـ"درون" خاصته من أجل رصد هذا "المشهد العظيم" بحسب ما ذكره في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

"من أصعب الصور التي التقطها".. سعودي يوثق لحظة دخول عاصفة رملية على الرياض
وثق المصور السعودي، سلمان فهد العبدلي العنزي، صورة مهيبة تُظهر لحظة دخول عاصفة رملية للرياض. , plain_textCredit: Salman Fahad Alabdali

وبعد انتظاره لساعتين، شهد المصوّر العاصفة المُرتقبة.

ولدى مواجهته لهذه الظاهرة الطبيعية، قال المصور الذي يعمل في المجال الطبّي: "كان المشهد أشبه بالخيال، وخصوصًا عند اقترابه، (وبدا الأمر) وكأن العالم بدأ بالاختفاء. وكان مشهدًا عظيمًا يستحق الانتظار والتوثيق".

"من أصعب الصور التي التقطها".. سعودي يوثق لحظة دخول عاصفة رملية على الرياض
دخل المصور عالم التصوير في عام 2012. , plain_textCredit: Salman Fahad Alabdali

وأكّد العنزي أن هذه الصورة تُعتبر "من أصعب الصور التي قمت بالتقاطها لأنها لحظة قد لا تتكرّر مرّة أخرى".

وبدأ العنزي رحلته في عالم التصوير الفوتوغرافي في عام 2012، وهو يهتم بتصوير مختلف جوانب الطبيعة، والحياة البرّية.

"من أصعب الصور التي التقطها".. سعودي يوثق لحظة دخول عاصفة رملية على الرياض
يهتم المصور بتوثيق مختلف المشاهد الطبيعية. , plain_textCredit: Salman Fahad Alabdali

وتجدر الإشارة إلى أنه حاز على 7 جوائز في مجال التصوير الفوتوغرافي، ومنها جوائز عالمية، ودولية، ومحلية، من "ناشيونال جيوغرافيك" ومهرجان الإبل، وغيرها.

"من أصعب الصور التي التقطها".. سعودي يوثق لحظة دخول عاصفة رملية على الرياض
مشهد صحراوي في المملكة العربية السعودية. , plain_textCredit: Salman Fahad Alabdali

وخلال شهر مايو/أيار الجاري، حذّر الدفاع المدني السعودي بتغريدة عبر "تويتر" من حدوث عواصف رملية في منطقة الرياض ستؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية، ونشاط في الرياح السطحية.

"من أصعب الصور التي التقطها".. سعودي يوثق لحظة دخول عاصفة رملية على الرياض
مشهد ساحر يطل على المياه. , plain_textCredit: Salman Fahad Alabdali

ونشر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية (NCM) بتغريدة على "تويتر" هذا الأسبوع مجموعة من الإنذارات التي توقعت تدنّي مدى الرؤية، أو انعدامه، بسبب العوالق الترابية، والأتربة المُثارة، والعواصف الرملية في منطقة الرياض.

"من أصعب الصور التي التقطها".. سعودي يوثق لحظة دخول عاصفة رملية على الرياض
جانب من الحياة البرية في المملكة. , plain_textCredit: Salman Fahad Alabdali
قد يهمك أيضاً

"لؤلؤة مكنونة" بالسعودية.. جزيرة بتدرجات لونية ساحرة تثير إعجاب الزوار

 

© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.