شاهد لحظة ولادة امرأة على متن طائرة ركاب على ارتفاع 30 ألف قدم في الجو

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أنجبت امرأة طفلًا سليمًا داخل مرحاض على متن رحلة تابعة لخطوط "فرونتير" الجوية، وفق بيان نشرته شركة الطيران على موقعها على فيسبوك.

وبدأت المسافرة بمرحلة المخاض المبكر خلال رحلتها المتجهة من مدينة دنفر إلى مدينة أورلاندو، بحسب ما أفاد المنشور في 17 مايو/ أيار.

وكانت المضيفة، ديانا غيرالدو، ساعدتها للوصول إلى الحمام وفي الولادة أيضًا.

وفي بيان، أفاد الكابتن كريس ناي أنّ الطائرة حولت طريقها إلى مطار بينساكولا الدولي بفلوريدا، ثم واصلت طريقها إلى أورلاندو بعدما تمكنت الأم والطفل من الهبوط بمساعدة الطاقم الطبي.

وأشار ناي في تعليق نُشر على موقع خطوط "فرونتير"، على فيسبوك، إلى أنّ "الطاقم قام بعمل رائع حقًا".

وأضاف: "لقد كان عملًا جيدًا.. سعدت برؤية كل أفراد الطاقم يتعاونون للنجاح بإنجاب مولود جديد على متن الطائرة"!

ورغم عدم الكشف عن اسم الطفل وجنسه، إلا أن خطوط "فرونتير" الجوية أعلنت اسمه الأوسط، وهو Sky، أي السماء، بسبب الظروف غير العادية المرافقة لولادته.

وهذا الطفل ليس الوحيد الذي وُلد في الجو في السنوات الأخيرة.

ففي مايو/ أيار 2021، دخلت امرأة مرحلة المخاض على متن رحلة متجهة من مدينة سولت ليك إلى مدينة هونولولو.

ولم تكن مضيفة الطيران بحاجة لتقديم المساعدة لولادة الطفل، ذلك أن طبيبًا وثلاث ممرضات من وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة كانوا موجودين على متن الطائرة.

ومعلوم أنّ هناك العديد من الامتيازات الجميلة التي يحصل عليها طفل يولد على متن إحدى الرحلات الجوية.

وعام 2016، ولدت الطفلة هافن على متن رحلة سيبو باسيفيك المتجهة من مدينة دبي إلى العاصمة الفيليبينية مانيلا.

وقامت شركة الطيران الفلبينية بمنحها مليون ميل، في وسعها مشاركتها مع أفراد عائلتها.