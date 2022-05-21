الموطن الأصلي لـ"ذات الرداء الأحمر"..هل لا يزال السياح يتوافدون إلى الغابات المشهورة بالقصص الخيالية في ألمانيا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل يمكنك تصوّر قضاء شهر كامل تتنقل خلاله قدر ما تشاء ببطاقة اشتريتها لقاء 9.50 دولارات فقط؟ إنه لعرض رائع في أي وقت، فكيف إذا كان ذلك في زمن نشهد فيه ارتفاعًا بأسعار الوقود، وتأجير السيارات، وكلفة المعيشة في جميع أنحاء العالم.

لذا احزم أمتعتك، لأن وجهة السفر الأقل كلفة لجهة التنقل هذا الصيف، هي ألمانيا.

فقد وافقت الحكومة الألمانية على استحداث تذكرة مواصلات عامة شهرية بقيمة 9 يورو، أي 9.50 دولارات. وستصبح متاحة في يونيو/ حزيران المقبل، بالتزامن مع العطل الصيفية.

ويمكن استخدام البطاقة للتنقل في جميع أنحاء البلاد، على متن وسائل النقل المحلية والإقليمية، من قطارات وحافلات وترام، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

ورغم ذلك، تأخذ عبارة المحلية المعنى الحرفي، أي لا يمكن استخدام البطاقة في خدمات الحافلات أو القطارات ذات المسافات الطويلة. بعبارة أخرى، لا تشمل هذه البطاقة قطارات "إنترسيتي"، و"إيرو سيتي" الشهيرة، لكن يمكنك القيام برحلة طويلة من خلال استخدام النقل الإقليمي الذي تشمله البطاقة.

وسيستمر العرض خلال شهور يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز وأغسطس/ آب، كجزء من حزمة الإغاثة الحكومية في مجال الطاقة، لتحفيز الناس على استخدام وسائل النقل العام للتنقل هذا الصيف.

وضخّت الحكومة مبلغ 2.5 مليار يورو، أي ما يعادل 2.6 مليار دولار، لتحقيق هذا المشروع.

ولكن رغم أنها مصممة للسكان المحليين، يمكن للسياح شراء البطاقة أيضًا.

وأضافت السكك الحديدية الوطنية الألمانية، دويتشه بان، البطاقات إلى موقعها على الإنترنت، وهي ستطرح للبيع في 23 مايو/ أيار الجاري.

ورغم أنه لا يمكنك إجراء حجز مقعد بهذه البطاقة، لكن بهذا السعر، يرجح أن تغمرك السعادة بالصعود حتى على سطح وسيلة النقل.