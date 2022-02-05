إليك أحد مسارات القطارات الأكثر روعًة في أمريكا

لأول مرة.. قطار عالي السرعة يسير على ارتفاع 3 آلاف متر في التبت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يمتد على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة، ويغطي مسافة 2216 كيلومترا من شبكة خطوط السكك الحديدية بين سياتل ولوس أنجلوس، ومعلوم أنّ هذا المسار هو أحد أروع رحلات القطارات في أمريكا.

أُطلق على المسار اسم Coast Starlight، ويستغرق قرابة 35 ساعة للتنقل عبر ولاية واشنطن، مرورًا بأوريغون، ووصولًا إلى ساحل كاليفورنيا الأدنى.

وبحسب موقع Amtrak، وصف هذا المسار بكونه "مغامرة قطار الساحل الغربي الكبرى".

ويُظهر بحث سريع على موقعي غوغل ويوتيوب الإلكترونيين عددًا من مدونات السفر، ومقاطع فيديو تعكس المناظر الطبيعية الخلابة على طول الطريق.

Credit: Brian Hayes/Statesman Journal/Imagn

وبعدما علقت في هونغ كونغ لأكثر من 20 شهرًا، قررت جيسي يونغ، المنتجة الرقمية في CNN، اختبار هذه الرحلة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويقوم بعض المسافرين برحلة تستغرق أيام عدة، حيث يأخذون قوارب الكاياك في البحيرات الجبلية بمنطقة شلالات كلاماث في ولاية أوريغون، أو يذهبون لتذوق النبيذ بمدينة باسو روبليس، في كاليفورنيا.

لكن، كان لدى يونغ جدول زمني محدّد ومدعوة إلى المشاركة بعشاء في مناسبة عيد الشكر. لذلك، قررت أن تجعلها رحلة مباشرة، أي 24 ساعة في القطار من سياتل إلى سان فرانسيسكو.

واختارت يونغ مقعدًا مناسبًا بسعر معقول يصل إلى نحو 100 دولار، يؤمّن مساحة أكبر لمدّ الساق أكثر من المتوقع.

وبين عوامل الجذب الرئيسة في القطار، صالة المراقبة التي تمكن الراكب الاستمتاع بمشاهد رائعة.

Credit: Jessie Yeung/CNN

وعند ابتعاد القطار عن سياتل، لاحظت يونغ الصورة الظلية التي تلوح في الأفق لجبل رينييه وقمته البركانية المسطحة المميزة. كما مرّت بغابات شمال غرب المحيط الهادئ المورقة، وألتنوب دوغلاس دائم الخضرة، وأشجار الشوكران.

وتتمثل إحدى متع السفر بالقطار، على نحو خاص للزوار الدوليين على الأرجح، في إلقاء نظرة خاطفة على مناظر من طبيعة الحياة على طول الطريق.

وقالت: "سافرنا عبر البلدات الصغيرة والمراكز الصناعية أيضًا، مصانع الأخشاب ومصنع إعادة التدوير، والمستودعات التي تحتوي على أكوام من القش والأخشاب".

وأتت ساعة المغيب باكرًا، بحلول الساعة 4 مساءً، أي بعد فترة وجيزة من عبورها خط الولاية باتجاه أوريغون.

Credit: James Orndorf/Shutterstock

ومع حلول الليل، حولت يونغ تركيزها إلى مشكلة أكثر إلحاحًا، وهي ماذا تأكل وكيف تنام.

إذا كانت لديك ميزانية مرنة لرحلة قطار طويلة، يفضّل إنفاق المال على حجز "عربة للنوم".

ويقدم طريق Coast Starlight غرفًا صغيرة، وجناح غرفة نوم، وغرف نوم عائلية أكبر، تتراوح كلفتها بين 430 و1325 دولارا.

ورغم اختلاف أحجامها، إلا أنها توفر ثلاث وسائل راحة أساسية: سطح أفقي للنوم، ووجبات مجانية، ودورات مياه، ودش خاص داخل الغرفة.

Credit: Nicole Evatt/AP

وخلال فصل الصيف عندما تصبح الأيام أطول، يستطيع الركاب إلقاء نظرة على الشلالات بالقرب من مدينة بورتلاند، أو مشاهدة مناظر الغابة.

وفي وقت من الأوقات، كانت مسارات القطار قريبة جدًا من الشاطئ، ما جعلها تبدو وكأنها تنزلق مباشرة إلى الماء.

وقبل أن تعرف يونغ، كانت تتجه نحو أوكلاند خارج سان فرانسيسكو، ما يعني أن ساعاتها الأربع والعشرين شارفت على نهايتها.

ربما لا يكون القطار هو الطريقة الأكثر فاعلية للسفر أو الأكثر راحة ما لم تحجز "عربة للنوم". لا يسعك مشاهدة كل المناظر الطبيعية شتاء، ذلك أن الظلام يخيّم على معظم الرحلة.