شركة طيران أمريكية تخفّص عدد رحلاتها استراتيجيًا هذا الصيف.. ما السبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت شركة خطوط دلتا الجوية، الخميس، أنّ ستقلّل 100 رحلة جوية من جدولها اليوم هذا الصيف، وذلك "للحد من الاضطرابات والنهوض سريعًا عند مواجهة تحديات".

وأشارت شركة الطيران الأمريكية إلى الطلب المتزايد، والتحديات المتمثلة بـ"إعادة بناء عمليات دلتا الشاملة" في الإعلان عن تخفيض رحلاتها اليومية خلال الفترة الممتدة بين 1 يوليو/ تموز و7 أغسطس/ آب، التي ستؤثر بشكل أساسي على الأسواق في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.

وصرحت شركة دلتا أنها ستواصل تعديل جدولها خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضحت أليسون آزند، كبيرة مسؤولي تجربة العملاء لدى الشركة، في بيان أنّه "أكثر من أي وقت مضى، تؤثر العوامل المختلفة مثل الطقس، ومراقبة الحركة الجوية، وتوظيف البائعين، وزيادة معدلات الإصابة بكوفيد، على عملياتنا وتساهم أكثر مما خطط له، بحالات التغيّب غير المجدولة في بعض مجموعات العمل، وينتج عن ذلك عملية قد لا تتوافق دومًا والمعايير التي وضعتها دلتا لهذه الصناعة في السنوات الأخيرة".

ودلتا ليست أول شركة طيران تخفّف من وتيرة رحلات جدولها الصيفي جرّاء مشاكل تشغيلية.

وكانت خطوط "جيت بلو" الجوية أعلنت في أبريل/ نيسان، أنها ستخفض عدد رحلاتها الجوية من جدولها الصيفي، بنسبة تتراوح بين 8 و10%، بسبب "تحديات الصناعة المستمرة". وخفضت خطوط آلاسكا الجوية جدولها بنحو 2% حتى يونيو/ حزيران كي تتناسب مع "السعة التجريبية".

وألغت دلتا الخميس، الرحلات المجدولة إلى الجنوب والشمال الشرقي من الولايات المتحدة الأمريكية، خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تصادف يوم الذكرى، ويوم عطلة فدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية يحتفل به في آخر اثنين، اعتبارًا من 26-28 مايو/ أيار، وذلك بسبب توقعات الطقس القاسية في تلك المناطق.

سيتم التنازل عن فارق الأسعار عند إجراء السفر المعاد حجزه في 31 مايو/ أيار أو قبله.

ويأتي إعلان دلتا في الوقت الذي يتوقع أن يسافر 3 ملايين أمريكي جوًا خلال عطلة يوم الذكرى، وفقًا لتقديرات جمعية الطيران الأمريكية.

وارتفع هذا العدد بنسبة 25% عن العام الماضي، ويناهز عدد المسافرين جواً عام 2019، خلال فترة العطلة.

وفي المجمل، تتوقع جمعية الطيران الأمريكية أن يسافر 39.2 مليون شخص مسافة 50 ميلاً أو أكثر بعيدًا عن المنزل خلال العطلة.