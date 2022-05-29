10 أطباق في إيطاليا يجب عليك تناولها على الأقلّ مرة في الحياة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أول ما يتبادر إلى ذهنك على الأرجح، عندما تفكر بالذهاب إلى إيطاليا، المطبخ الإيطالي، ويتبعه لاحقًا كل ما هو جميل في هذا البلد.

واستحوذ المطبخ الإيطالي على قلوب وعقول الكبار والصغار في العالم. وماذا إذا متّعت نفسك بعد تناول وجبتك الإيطالية بقطعة من حلوى تيراميسو، أو ببعض الجيلاتو؟ ستشعر بأنك سعيد حتمًا.

وإليكم أشهى 10 أطباق في إيطاليا:

بيتزا نابوليتانا

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وتتضمن مكوناتها التقليدية البندورة الطازجة، وزيت الزيتون البكر الممتاز، وأوراق الريحان، وجبنة الموتزاريلا الذائبة.

ولا يمكن التلّذذ بطعم البيتزا الأصلي إلا في مسقط رأسها، في مدينة نابولي.

معكرونة تالياتيلّي آل راغو

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ويُطلق عليها اسم "سباغيتي بولونيزي" في العالم. ويتألف هذا الطبق من مزيج مثالي من صلصة الراجو الرقيقة ومعكرونة تالياتيلّي الذهبية اللون والطازجة. وهذا الطبق يحمل توقيع منطقة إميليا رومانيا الشمالية، لا سيما مدينة بولونيا.

وتقول الأسطورة إن طبق تالياتيلي مستوحى من الشعر الأشقر المجعد للوكريزيا بورجيا، السيدة الإيطالية النبيلة المخيفة التي عاشت في القرن السادس عشر. أما مكونات صلصة الراغو فهي: قطع لحم الخنزير، ولحم البقر المفروم ناعماً، أو خشنًا، ممزوجاً بالكرفس، والجزر، والبصل، وصلصة البندورة، والنبيذ الأحمر.

ويرش جبن بارميجيانو مبروش فوق الطبق ليبدو كأنه مغطى بالثلوج.

معكرونة ريغاتونيه آلّا كاربونارا

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ويكتفي هذا الطبق ببعض المكونات، غير أن سرّه يكمن بجودته وكيفية التزامه بالمعكرونة على شكل أنبوب. ويُستخدم في إعداده جبن بيكورينو، ولحم الخنزير، والبيض العضوي النيء، الضروري لهذا الطبق الخاص بمدينة روما. ويُفضل تناول هذا الطبق على العشاء نظرًا لغناه بالبروتين.

ويُرجح أن يكون هذا الطبق قد اشتهر مع وصول القوات الأمريكية إلى إيطاليا خلال الحرب العالمية الثانية، غير أن الرومان، والإيطاليين عمومًا، يتمسكون برواية السكان الأصليين والتي تقول إن الطبق كان يُفضل طبخه على مواقد الفحم في جبال أبيناين الباردة.

لازانيا

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والمنتجات المتوافرة في المتاجر الكبيرة الجاهزة للتجميد لهذا الطبق الكلاسيكي محضرة جيدًا. وتحتوي على طبقات غنية من صلصة الراغو، والبشاميل، وجبن بارميجيانو الموزع بين صفائح المعكرونة الطازجة المسطحة "sfoglia" المصنوعة يدويًا.

ولإعداد اللازانيا وصفات تستخدم السبانخ أو البندورة، وترتبط ارتباطًا وثيقًا ببولونيا المعاصرة، غير أنّ أصولها تعود إلى العصر الروماني.

تورتيلّيني

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وتُحشى المعكرونة المصنوعة يدويًا على شكل عقد، بلحم الخنزير المقطع، وقطع من مارتديلا سلامي، وجبن بارميجيانو، والبيض، وجوزة الطيب.

وتدعي العديد من المدن في منطقة إميليا رومانيا أنها منشأ هذا الطبق الأساسي، غير أن هناك منافسة قوية بين ثلاث مدن هي مودينا، وبولونيا، والبلدة الصغيرة كاستيلفرانكو إميليا الواقعة بينهما.

بولنتا

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ويُفضل تقديم هذا الطبق المكون من دقيق الذرة المسلوق كحساء شبه سائل على طبق خشبي. ويمكن أيضًا تبريده وتجميده وتقطيعه إلى أصابع، وتقديمه مشويًا أو مستطيل الشكل.

ويُشكّل الطبق بديلًا رائعًا عن الخبز خالٍ من مادة الغلوتين. ونكهته محايدة ما يسمح له بمرافقة كل الأصناف من الأطعمة مثل الفطر، ولحم العجل المطبوخ ​​مع صلصة الطماطم والحليب.

كارشوفو آلّا جوديا

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ويتضمن هذا الطبق الأرضي شوكي المقلي. ويتم اختيار الحبات الأفضل التي يبلغ عرضها 15 سنتمترّا، أي ضعف الحجم الطبيعي، وتنمو على الجزء العلوي من النبات الذي يمتص غالبية أشعة ضوء الشمس.

وبمجرد تقليم الأوراق الخشنة بدقة بالسكين، يتم غمس الأرضي شوكي مرتين في زيت القلي على درجات حرارة مختلفة. ويُقدم كمقبلات.

ريزوتو آلّا ميلانيزيه

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إنه طبق إيطالي أساسي له طعم غريب. ويحصل طبق الأرز الكريمي هذا على لونه الذهبي وملمسه الناعم من الزعفران. ولهذا السبب يُطلق عليه أيضًا ريزوتو ألّا زافيرانو، رغم أن سكان ميلانو يسمونه بالاسم الأكثر شيوعًا، ريزوتو جياد (الأرز الأصفر).

ويتم طهي أرز الكرنارولي المحلي أو أرز أربوريو مع مرق لحم العجل، والزبدة، وجبن غرانا بادانا، وأحيانًا نخاع العظم. ويكمن سر عمل ريزوتو ألا ميلانيزيه في منح الأرز وقتًا لامتصاص النكهات.

لينغويني ألّو سكوليو

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وسكوليو تعني "صخرة البحر" في اللغة الإيطالية، وهو الإسم الذي يناسب هذا الطبق من خيوط معكرونة اللينغويني المتشابكة مع الكالاماري، والمحار، وبلح البحر، والجمبري، والروبيان الصغير، ويزين بالفلفل الحار، والبقدونس، والبندورة، ويُسقّى بالنبيذ الأبيض.

وتعود هذه الوصفة إلى تقاليد الصيد القديمة عندما كانت العائلات التي تعيش على طول الساحل تتناول المعكرونة خلال فترة المساء مع ثمار البحر التي تم اصطيادها خلال النهار.

بارميجيانا

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ويُحبذ ألا تتناول هذا الطبق على الغداء، إن لم يكن في وسعك أخذ قسطًا من الراحة بعد الظهر، فهذا الطبق اللذيذ عبارة عن طبقات من شرائح الباذنجان المقلي، وصلصة البندورة باتشينو، والبيض، والريحان الطازج، وكاشيو كافالو أو جبن لاتيه.

وأفضل أنواع الباذنجان للاستخدام خلال إعداد هذا الطبق هو الباذنجان البيضاوي، والأرجواني الداكن المثالي للقلي. ويمكن أيضًا أن يزين بجبن الريكوتا المبروش والمدخن.

ورغم أنه لا علاقة لهذا الطبق ببلدة بارما الشمالية، إلا أنه يحمل توقيع جزيرة صقلية، ويشتهر في جنوب إيطاليا.