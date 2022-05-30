التُقطت في "جنة لعشاق الطعام" بالهند..ما السر وراء هذه الصورة لبائع كباب بالشارع؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بين الدخان الكثيف الذي يُحيط به، والذي يحمل معه رائحة شهية، يظهر بائع تبدو عليه ملامح الخبرة أثناء تحضيره للكباب.

وسواءً كنت جائعًا أم لا، من المؤكد أن هذا المشهد يفتح الشهيّة على أية حال.

التُقطت في "جنة لعشاق الطعام" بالهند.. صورة لبائع كباب تفوز بجائزة تصوير دولية
صورة Kebabiyana للمصور الهندي ديبداتا تشاكرابورتي. , plain_textCredit: Debdatta Chakraborty

وفازت هذه الصورة، التي التقطها المصور الهندي ديبداتا تشاكرابورتي، بالجائزة العامة لمسابقة "بينك ليدي" لمصور العام للأطعمة لعام 2022.

مشهد ساحر وسط "جنّة لعشاق الطعام"

التُقطت في "جنة لعشاق الطعام" بالهند.. صورة لبائع كباب تفوز بجائزة تصوير دولية
يعتبر تشاكرابورتي نفسه مصورًا هاويًا. , plain_textCredit: Debdatta Chakraborty

ويعتبر تشاكرابورتي، المُقيم في مدينة كولكاتا، نفسه مصورًأ فوتوغرافيًأ هاويًا، وهو يُفضّل الإشارة إلى نفسه كراوي قصص بصري.

ووثق تشاكرابورتي هذه الصورة الساحرة في سريناغار بولاية جامو وكشمير الهندية خلال عيد الحب في 14 فبراير/شباط من عام 2021 في منطقة تُدعى Khayyam Chowk بالتحديد.

التُقطت في "جنة لعشاق الطعام" بالهند.. صورة لبائع كباب تفوز بجائزة تصوير دولية
يعيش المصور في مدينة كولكاتا الهندية. , plain_textCredit: Debdatta Chakraborty

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال تشاكرابورتي إن الشارع ليس مختلفًا عن الشوارع الأخرى خلال النهار، "ولكن في المساء، يُشعل الباعة العديد من أفران الفحم، وتُحِّول رائحة الكباب هذا الشارع إلى جنّة لعشاق الطعام".

وهناك وثّق الهندي صورته الفائزة، وهي بعنوان "Kebabiyana"، والتي توثّق بائعًا يُحضّر أسياخًا من كباب "وزوان".

التُقطت في "جنة لعشاق الطعام" بالهند.. صورة لبائع كباب تفوز بجائزة تصوير دولية
إحدى الصور التي وثّقها تشاكرابورتي. , plain_textCredit: Debdatta Chakraborty

وتقليديًا، يُعتبر هذا الطبق احتفاليًا، ويُصنع بعناية للتبشير ببداية حياة ثنائي متزوّج، بحسب ما ذكره المصور.

وفاز الهندي سابقًا في مسابقة "بينك ليدي" في عامي 2018، و2019، ولكنه قال إن فوزه هذا العام بالجائزة العامة يمنحه "شعورًا خاصًا جدًا".

التُقطت في "جنة لعشاق الطعام" بالهند.. صورة لبائع كباب تفوز بجائزة تصوير دولية
تشجّع تشاكرابورتي على ممارسة التصوير الفوتوغرافي بفضل والده. , plain_textCredit: Debdatta Chakraborty

ويرى تشاكرابورتي أن ما جعل صورته جذّابة للغاية هو الدخان المتصاعد، وشرارات النار، ودرجات الألوان الحيوية.

ويشعر تشاكرابورتي بالامتنان الشديد تجاه البائع الذي يتوسّط الصورة.

التُقطت في "جنة لعشاق الطعام" بالهند.. صورة لبائع كباب تفوز بجائزة تصوير دولية
ليست هذه المرة الأولى التي يفوز بها المصور في مسابقة "بينك ليدي" للتصوير. , plain_textCredit: Debdatta Chakraborty
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وأثناء التقاطه للصورة، سأله تشاكرابورتي ما إذا كان بإمكانه أن يجعل الدخان أكثر كثافة.

وابتسم البائع بلطف وسأله: "هل ترغب بالمزيد من الدخان"، وذلك قبل أن يرش بعض الزيت على الفحم ما زاد من تطاير الدخان في الهواء.

وأكّد تشاكرابورتي: "بدون مساعدته، لما كانت هذه الصورة مُمكنة".

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