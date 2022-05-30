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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بين الدخان الكثيف الذي يُحيط به، والذي يحمل معه رائحة شهية، يظهر بائع تبدو عليه ملامح الخبرة أثناء تحضيره للكباب.

وسواءً كنت جائعًا أم لا، من المؤكد أن هذا المشهد يفتح الشهيّة على أية حال.

صورة Kebabiyana للمصور الهندي ديبداتا تشاكرابورتي. , plain_text Credit: Debdatta Chakraborty

وفازت هذه الصورة، التي التقطها المصور الهندي ديبداتا تشاكرابورتي، بالجائزة العامة لمسابقة "بينك ليدي" لمصور العام للأطعمة لعام 2022.

مشهد ساحر وسط "جنّة لعشاق الطعام"

يعتبر تشاكرابورتي نفسه مصورًا هاويًا. , plain_text Credit: Debdatta Chakraborty

ويعتبر تشاكرابورتي، المُقيم في مدينة كولكاتا، نفسه مصورًأ فوتوغرافيًأ هاويًا، وهو يُفضّل الإشارة إلى نفسه كراوي قصص بصري.

ووثق تشاكرابورتي هذه الصورة الساحرة في سريناغار بولاية جامو وكشمير الهندية خلال عيد الحب في 14 فبراير/شباط من عام 2021 في منطقة تُدعى Khayyam Chowk بالتحديد.

يعيش المصور في مدينة كولكاتا الهندية. , plain_text Credit: Debdatta Chakraborty

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال تشاكرابورتي إن الشارع ليس مختلفًا عن الشوارع الأخرى خلال النهار، "ولكن في المساء، يُشعل الباعة العديد من أفران الفحم، وتُحِّول رائحة الكباب هذا الشارع إلى جنّة لعشاق الطعام".

وهناك وثّق الهندي صورته الفائزة، وهي بعنوان "Kebabiyana"، والتي توثّق بائعًا يُحضّر أسياخًا من كباب "وزوان".

إحدى الصور التي وثّقها تشاكرابورتي. , plain_text Credit: Debdatta Chakraborty

وتقليديًا، يُعتبر هذا الطبق احتفاليًا، ويُصنع بعناية للتبشير ببداية حياة ثنائي متزوّج، بحسب ما ذكره المصور.

وفاز الهندي سابقًا في مسابقة "بينك ليدي" في عامي 2018، و2019، ولكنه قال إن فوزه هذا العام بالجائزة العامة يمنحه "شعورًا خاصًا جدًا".

تشجّع تشاكرابورتي على ممارسة التصوير الفوتوغرافي بفضل والده. , plain_text Credit: Debdatta Chakraborty

ويرى تشاكرابورتي أن ما جعل صورته جذّابة للغاية هو الدخان المتصاعد، وشرارات النار، ودرجات الألوان الحيوية.

ويشعر تشاكرابورتي بالامتنان الشديد تجاه البائع الذي يتوسّط الصورة.

ليست هذه المرة الأولى التي يفوز بها المصور في مسابقة "بينك ليدي" للتصوير. , plain_text Credit: Debdatta Chakraborty

وأثناء التقاطه للصورة، سأله تشاكرابورتي ما إذا كان بإمكانه أن يجعل الدخان أكثر كثافة.

وابتسم البائع بلطف وسأله: "هل ترغب بالمزيد من الدخان"، وذلك قبل أن يرش بعض الزيت على الفحم ما زاد من تطاير الدخان في الهواء.

وأكّد تشاكرابورتي: "بدون مساعدته، لما كانت هذه الصورة مُمكنة".