للسعوديين.. نظام جديد يسهل الحصول على تأشيرة "شنغن" لأوروبا قريبا و"تفاؤل" حول اعفاء من "الفيزا"

سياحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال باتريك سيمونيه، سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية، إن هناك إعلان قريب حول نظام جديد للتأشيرة سيسهل الحصول على "الشنغن" (التأشيرة المتعددة).

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الدبلوماسي الأوروبي لصحيفة الشرق الأوسط ونشرتها صفحة تويتر الرسمية لمندوبية الاتحاد الأوروبي لدى السعودية ومملكة البحرين وعُمان.

وقال الدبلوماسي في تصريح للصحيفة: "الاتحاد الأوروبي يعمل بالتوازي مع نظام لإعفاء جميع كل مواطني دول الخليج من التأشيرات"، معبراً عن "تفاؤله بأن يتمكن السعوديون من زيارة أوروبا قريباً بدون تأشيرة".

وأوضح باتريك سيمونيه وفقا للصحفية، أن الاتحاد الأوروبي "يهدف إلى إعفاء مواطني جميع دول مجلس التعاون من متطلبات التأشيرة.. هذا الالتزام ورد بوضوح في البيان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي مع دول الخليج".

وأضاف: "نحن على علم بأن الإعفاء من التأشيرات من شأنه المساعدة على رفع مستوى التبادل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية على كافة المستويات، سواء كان في مجال التواصل بين الشعوب أو السياحة أو التعليم أو الأعمال التجارية".

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