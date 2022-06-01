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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال باتريك سيمونيه، سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية، إن هناك إعلان قريب حول نظام جديد للتأشيرة سيسهل الحصول على "الشنغن" (التأشيرة المتعددة).

سفير #الاتحاد_الاوروربي باتريك سيمونيه @eusimonpa ل @aawsat_News : يهدف #الاتحاد_الأوروبي إلى إعفاء مواطني جميع دول مجلس التعاون من متطلبات التأشيرة. ورد هذا الالتزام بوضوح في البيان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي مع #الخليج. @GCCSG https://t.co/HipgArmsAo https://t.co/Un8XNfwJQi

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الدبلوماسي الأوروبي لصحيفة الشرق الأوسط ونشرتها صفحة تويتر الرسمية لمندوبية الاتحاد الأوروبي لدى السعودية ومملكة البحرين وعُمان.

وقال الدبلوماسي في تصريح للصحيفة: "الاتحاد الأوروبي يعمل بالتوازي مع نظام لإعفاء جميع كل مواطني دول الخليج من التأشيرات"، معبراً عن "تفاؤله بأن يتمكن السعوديون من زيارة أوروبا قريباً بدون تأشيرة".

وأوضح باتريك سيمونيه وفقا للصحفية، أن الاتحاد الأوروبي "يهدف إلى إعفاء مواطني جميع دول مجلس التعاون من متطلبات التأشيرة.. هذا الالتزام ورد بوضوح في البيان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي مع دول الخليج".

وأضاف: "نحن على علم بأن الإعفاء من التأشيرات من شأنه المساعدة على رفع مستوى التبادل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية على كافة المستويات، سواء كان في مجال التواصل بين الشعوب أو السياحة أو التعليم أو الأعمال التجارية".