من أقدم القرى الأمازيغية.. اكتشف روائع تكرونة في تونس على هضبة ارتفاعها 300 متر

سياحة
نشر
4 دقائق قراءة
من أقدم القرى الأمازيغية.. اكتشف روائع تكرونة في تونس على هضبة ارتفاعها 300 متر
Credit: Austin Hand, Engaging Cultures Travel

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت ترغب في الاستمتاع بزيارة وجهة ساحرة، والمساعدة في الحفاظ على تراثها بالوقت ذاته، فإن قرية تكرونة في تونس تُعتبر من الأماكن التي لا يجب عليك تفويتها.

وسواءً كنت ترغب في القيام بجولة قصيرة سيرًا على الأقدام، أو شرب فنجان من القهوة، أو خوض تجربة تستمر لفترة نصف يوم، تُثير هذه القرية اهتمام كل أنواع المسافرين.

قرية ساحرة على هضبة

على هضبة ارتفاعها 300 متر.. اختبر واحدة من أقدم القرى الأمازيغية وضيافة أهلها في تونس
تُعد قرية تكرونة من أقدم القرى الأمازيغية. , plain_textCredit: Austin Hand, Engaging Cultures Travel

وتُعد قرية تكرونة البربرية من أقدم القرى الأمازيغية، ومن آخر المواقع التاريخية في ولاية سوسة بتونس، التي ترمز إلى حضارة الأمازيغ في منطقة المغرب العربي، والتي استمرت بحسب بعض الدراسات منذ آلاف الأعوام، وفقًا لما ذكره الحساب الرسمي لوزارة الشؤون الثقافية لتونس عبر موقع "فيسبوك".

من أقدم القرى الأمازيغية.. اكتشف روائع تكرونة في تونس على هضبة ارتفاعها 300 متر
تقع هذه القرية في تونس، وهي من آخر المواقع التاريخية في ولاية سوسة. , plain_textCredit: Austin Hand, Engaging Cultures Travel

وتكرونة عبارة عن قرية جاثمة على هضبة ارتفاعها 300 متر، وكأنها عش صقر، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الشؤون المحلية والبيئة لبلدية النفيضة في تونس.

من أقدم القرى الأمازيغية.. اكتشف روائع تكرونة في تونس على هضبة ارتفاعها 300 متر
تقع القرية على هضبة ارتفاعها 300 متر. , plain_textCredit: Austin Hand, Engaging Cultures Travel

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال مدير عمليات جولات تونس السياحية في شركة "Engaging Cultures"، أوستن هاند: "تقدم تكرونة إطلالات رائعة على تلال زغوان الوعرة، والبحر الأبيض المتوسط ​​الأزرق من بعيد".

ومثل القرى البربرية الأخرى في جميع أنحاء شمال أفريقيا، بُنيت على هضبة كعنصر من عناصر الدفاع.

ولم يبق سوى بضعة عائلات تعيش في القرية القديمة، ولذلك فهي تُعتبر قرية تاريخية إلى حدٍ كبير.

من أقدم القرى الأمازيغية.. اكتشف روائع تكرونة في تونس على هضبة ارتفاعها 300 متر
يمكنك تناول وجبة أو شرب الشاي مع سكان القرية. , plain_textCredit: Austin Hand, Engaging Cultures Travel

وتمنح زيارة تكرونة المسافرين نظرة فاحصة على التراث البربري في تونس بطريقة يسهل الوصول إليها.

وتقع القرية على بعد ساعة واحدة فقط من سوسة، وهي تقع أيضًا في الطريق إلى القيروان، وهو موقع آخر يتواجد في خطط رحلات غالبية المسافرين بحسب ما ذكره هاند، وهو أمريكي عاش في تونس مع عائلته لأكثر من 10 أعوام.

تكوين صلات شخصية

من أقدم القرى الأمازيغية.. اكتشف روائع تكرونة في تونس على هضبة ارتفاعها 300 متر
يمكن للزوار التعرف على تقاليد القرية وتاريخها خلال رؤية الحرف اليدوية. , plain_textCredit: Austin Hand, Engaging Cultures Travel

وتقدّم "Engaging Cultures" جولات مخصصة بوجهات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمسافرين الذين يرغبون في خوض تجربة فريدة من نوعها.

من أقدم القرى الأمازيغية.. اكتشف روائع تكرونة في تونس على هضبة ارتفاعها 300 متر
توفر القرية إطلالات ساحرة. , plain_textCredit: Austin Hand, Engaging Cultures Travel

وتعود تجاربها الفريدة لتطوير جولاتها من قبل مسافرين مخضرمين يعيشون في المنطقة، ويمتلكون علاقات حقيقية مع السكان المحليين.

ولدى زوار القرية فرصة للتفاعل مع السكان المحليين المتحمسين للحفاظ على تراثهم، وتناول وجبة، أو شرب الشاي مع عائلة بربرية في منازلهم.

ويعتقد الزوار أن قضاء الوقت مع عائلة محلية في تكرونة من الجوانب البارزة من رحلتهم، ويمنحهم الأمر فرصة التواصل الشخصي مع عائلة في منزلها شعورًا بالتواصل مع تكرونة"، بحسب ما قاله هاند.

من أقدم القرى الأمازيغية.. اكتشف روائع تكرونة في تونس على هضبة ارتفاعها 300 متر
تجربة طعام حميمية., plain_textCredit: Austin Hand, Engaging Cultures Travel

وأثناء التجول في القرية، ستسمع عن عادات وتقاليد الأمازيغ التي تعود إلى قرون عديدة، وستتمكن من تخيلّ كيف كانت الحياة في تونس بالنسبة لسكانها الأوائل.

قد يهمك أيضاً

المجلس العالمي للسفر والسياحة يصنف تونس كبلد آمن للسفر

وإذا كان المسافرون يهتمون بالحرف اليدوية، فإن متاجر الهدايا التذكارية الصغيرة تستحق الزيارة، فهي مملوكة من قبل السكان المحليين.

من أقدم القرى الأمازيغية.. اكتشف روائع تكرونة في تونس على هضبة ارتفاعها 300 متر
لدى زوار القرية فرصة للتفاعل مع السكان. , plain_textCredit: Austin Hand, Engaging Cultures Travel

ويمكن للمسافرين أيضًا الذهاب في نزهة قصيرة بين بساتين الزيتون.

واعتمادًا على الموسم، يمكن للعائلات أن تصطحبك إلى بستان لتوضيح كيفية حصاد الزيتون، وهو جزء من ثقافة البربر منذ آلاف الأعوام.

وأوضح المسافرون الذين يتوقفون لمدة أقصر حتّى من 40 دقيقة أن هناك شيئًا مميزًا خلال زيارة القرية. وأكّد هاند: "أعتقد أن جزءًا من ذلك يعود لاستمتاع الجميع بالمناظر الجميلة، وهو ما تتميز به تكرونة بالتأكيد".

قد يهمك أيضاً

مسؤول بريطاني: تونس نجحت في تحسين أمنها.. وعلينا دعم السياحة فيها

© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.