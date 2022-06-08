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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تريد أن تصبح إيطاليًا؟ إذا كان لديك أسلاف إيطاليون في شجرة عائلتك، فقد يكون الأمر أسهل مما تتوقع.

وبما يتماشى مع مبدأ "حق الدم"، تُعتبر إيطاليا إحدى الدول القليلة في العالم التي تتيح إمكانية الحصول على الجنسية للعديد من الأشخاص، الذين يمكنهم تتبع جذور عائلاتهم إلى أسلافهم الإيطاليين.

ويجب أن يكون أحد أسلافك إيطاليًا، ولم يحصل على جنسية أخرى حتى ولادة الشخص التالي في خط النسب.

وعلى سبيل المثال، إذا ولد جدك في إيطاليا، ووُلد والدك في الولايات المتحدة قبل أن يصبح جدك مواطنًا أمريكيًا، فمن المحتمل أن تكون مؤهلًا للحصول على الجنسية الإيطالية.

وإذا كنت تعتقد أن الأمر معقد، فإنه بالفعل كذلك.

وفي الواقع، يمكنك أن تطلب المساعدة من خلال الانضمام إلى مجموعة "Dual US-Italian Citizenship" على موقع "فيسبوك".

وتساهم هذه المجموعة، التي تضم أكثر من 36 ألف عضو، في توضيح إجراءات العملية للإيطاليين المحتملين، كما يتوفر محامون يمكن توظيفهم لتقديم يد المساعدة.

ولكن، قد يتوقف كل شيء أحيانًا للعثور على مستند واحد مفقود ومدفون بعيدًا بقرية إيطالية في مكان ما.

وهنا، يستطيع فرانشيسكو كوريوني من "Italian Records 007" في العثور على المستندات المفقودة.

وساعد كوريوني، وهو يبلغ من العمر 34 عامًا، مئات العملاء، غالبيتهم من الولايات المتحدة، في تحديد موقع المستندات، منذ العام 2016.

وتتراوح هذه المستندات من سجلات المعمودية في الكنائس إلى شهادة ميلاد لطفل تم التخلي عنه للتبني عند الولادة، دون أن يعلم هوية أسلافه.

وقد يصل المقابل المادي إلى حوالي 115 دولارًا أو أكثر، اعتمادًا على مدى تعقيد البحث.

صورة كوريوني وهو يساعد عائلة في صقلية، حيث عاش بعض أسلافهم. , plain_text Credit: Francesco Curione

كل حالة تمثل لغزًا لحلها

ويتابع كوريوني اليوم حوالي 6 آلاف شخص على موقع "فيسبوك"، حيث يشارك تفاصيل المغامرات التي يخوضها بناءً على طلبات عملائه.

ويقول كوريوني إن بحثه عن السجلات المفقودة في إيطاليا لم يكن مملاً أبدًا.

وليس جميع الحالات تكون سهلة وبسيطة، إذ أن هناك بعض الحالات التي قد تكون نهايتها حزينة أو سعيدة.

ويُوضح كوريوني: "أحيانًا قد تكون عمليات البحث الصعبة محبطة.. المعلومات التي نعثر عليها يمكن أن تكون حزينة.. وفي المقابل، نشعر بسعادة كبيرة عندما نحصل على العديد من السجلات".

قد يكون العثور على السجلات المفقودة أمرًا شاقًا.. هذه صورة لأرشيف الدولة في باليرمو. , plain_text Credit: Francesco Curione

لماذا تصبح إيطاليًا على أي حال؟

ويقول الإيطالي ماركو بيرمونيان، من منظمة مساعدة المواطنة الإيطالية (ICA) إن شركته تعمل على مئات القضايا كل عام للأمريكيين الذين يسعون للحصول على الجنسية الإيطالية من خلال حق الدم.

ويضيف أن تقديم طلب الجنسية مفتوح أمام مواطني أي دولة لديها أسلاف إيطاليون ويستوفون المتطلبات اللازمة.

ولكن، قد تكون هناك قيود خاصة بحسب قوانين وأنظمة الدولة المحددة.

ويشير بيرمونيان إلى أن الأفراد من الولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة، والأرجنتين، والبرازيل، وأستراليا هم من بين المتقدمين الأكثر شيوعًا.

صورة كوريوني أثناء محاولته للعثور على معلومات عن أقارب أحد عملائه. , plain_text Credit: Francesco Curione

وشهدت أعمال "ICA" ارتفاعًا هائلاً في الطلبات منذ أبريل/ نيسان من العام 2020، بحسب قول بيرمونيان.

ويلفت إلى أن "الجنسية الإيطالية تُعد من أسهل الجنسيات التي يمكنك الحصول عليها في الاتحاد الأوروبي، إذا كنت من أصل إيطالي.. الأمر أسهل بكثير من فرنسا أو أيرلندا".

ويمكن أن تمنحك الجنسية الحق في العيش والعمل في أي مكان في الاتحاد الأوروبي، دون الحاجة إلى تأشيرة.

ليس ذلك فحسب، وإنما تُعتبر الرعاية الصحية الإيطالية، التي تكاد تكون مجانية، من بين الأفضل في العالم، بحسب ما أوضحه بيرمونيان.

وبينما يعيد كوريوني المستندات التي تمهد الطريق إلى الجنسية للعديد من العملاء، إلا أنه لا يشارك في أي جوانب أخرى للحصول على الجنسية.

وبالنسبة لجميع الأشخاص الذين ساعدهم في التواصل مع ماضيهم، فقد تكون والدته هي المعجب الأكبر بعمله، إذ يقول: "يجد الأمريكيون طرقًا لطيفة حقًا لشكري.. هذا أفضل من الحصول على المال.. لقد وجدوا عائلتهم وصديقًا لهم أيضًا".