ضبط سعودي لحيازته 3 أسود مهددة بالانقراض في استراحة بمدينة الرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تم ضبط مواطن سعودي لحيازته ثلاثة أسود في استراحة في العاصمة السعودية الرياض، بحسب ما ذكره المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بتغريدة على "تويتر" الأربعاء.

وضبطت القوّات الخاصة للأمن البيئي في المملكة المواطن لحيازته هذه الكائنات الفطرية المهددةً بالانقراض، ما يُعد مخالفة لنظام البيئة، واللائحة التنفيذية للإتجار بالكائنات الفطرية، ومنتجاتها، ومشتقاتها، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس" الأربعاء.

باشر فريق من #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي بلاغًا عن حيازة 3 أسود في استراحة بمدينة الرياض ما يعد مخالفة لنظام البيئة، وتمكن الفريق من السيطرة على الكائنات وتخديرها ونقلها الى وحدة الإيواء التابعة للمركز. https://t.co/RqZX0qHGuZ

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالف، وإحالته إلى النيابة العامة، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسلّم الكائنات بحكم الاختصاص، مؤكدةً أن عقوبة مخالفة حيازة كائنات فطرية مهددة بالانقراض عبارة عن غرامة تصل إلى 30 مليون ريال (8 ملايين دولار تقريبًا)، والسّجن لمدة تصل إلى 10 أعوام، أو إحدى هاتين العقوبتين.