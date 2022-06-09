ضبط سعودي لحيازته 3 أسود مهددة بالانقراض في استراحة بمدينة الرياض

سياحة
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
رئيس إدارة الوجهات في العلا يكشف لـ CNN: هذه الشريحة من المسافرين هي جمهورنا المستهدف للسياحة في السعودية
كوخ ريفي بين جبال السعودية يثير دهشة زواره في تنومة
يُعرض حالياً01:13كوخ ريفي بين جبال السعودية يثير دهشة زواره في تنومة
مصور يحذر من أفعى سامة أثناء تخفيها ليلًا بجنوب السعودية
يُعرض حالياً01:25مصور يحذر من أفعى سامة أثناء تخفيها ليلًا بجنوب السعودية
فطور من نوع آخر و"كشتة" بالطائرات تجذب الانتباه في السعودية
يُعرض حالياً01:34فطور من نوع آخر و"كشتة" بالطائرات تجذب الانتباه في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تم ضبط مواطن سعودي لحيازته ثلاثة أسود في استراحة في العاصمة السعودية الرياض، بحسب ما ذكره المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بتغريدة على "تويتر" الأربعاء.

وضبطت القوّات الخاصة للأمن البيئي في المملكة المواطن لحيازته هذه الكائنات الفطرية المهددةً بالانقراض، ما يُعد مخالفة لنظام البيئة، واللائحة التنفيذية للإتجار بالكائنات الفطرية، ومنتجاتها، ومشتقاتها، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس" الأربعاء.

قد يهمك أيضاً

بعد غياب لـ90 عامًا عن بيئته الطبيعية.. أول مولود للمها العربي يبصر النور بالسعودية

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالف، وإحالته إلى النيابة العامة، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسلّم الكائنات بحكم الاختصاص، مؤكدةً أن عقوبة مخالفة حيازة كائنات فطرية مهددة بالانقراض عبارة عن غرامة تصل إلى 30 مليون ريال (8 ملايين دولار تقريبًا)، والسّجن لمدة تصل إلى 10 أعوام، أو إحدى هاتين العقوبتين.

قد يهمك أيضاً

توقيف سعودي في إيطاليا بتهمة قيادة سيارته الفخمة على درج أثري بروما

© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.