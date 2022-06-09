المدينة الأغلى في العالم لعام 2022.. ما هي وأين تقع؟

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أغلى مدن العالم موجودة في آسيا.. لكن ما هي المدينة الأغلى عالميًا لعام 2022؟
هونغ كونغ Credit: Li Zhihua/China News Service/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت شركة الحركة العالمية الدولية ECA قائمتها السنوية لأغلى مدينة في العالم للعيش فيها، لتتصدّر مدينة هونغ كونغ مرة أخرى التصنيف.

وتستند الشركة في تصنيفها إلى عوامل عدة، بينها متوسط ​​سعر المواد الغذائية الأساسية، مثل الحليب، وزيت الطهي، والإيجار، والمرافق، والنقل العام، وقوة العملة المحلية.

وللسنة الثالثة على التوالي تحصل هونغ كونغ على شرف مشكوك فيه، لكونها أغلى مدينة في العالم وفق مؤشر ECA. ويركز المؤشر على نحو خاص على العمال الأجانب والمغتربين، في تصنيفاته.

آسيا في الصدارة

أغلى مدينة في العالم لعام 2022
حلت مدينة نيويورك الأمريكية في المرتبة الثانية, plain_textCredit: Angela Weiss/AFP/Getty Images

ويمكن القول إنّ قارة آسيا هي الأغلى عالميًا، حيث حلّت خمس مدن فيها، هي: هونغ كونغ، وطوكيو، وشنغهاي، وكوانزو، وسيؤول، في المراتب العشر الأولى.

أغلى مدينة في العالم لعام 2022
حلت مدينة طوكيو في المرتبة الخامسة عالميًا , plain_textCredit: Charly Triballeau/AFP/Getty Images

وتحتسب تل أبيب في إسرائيل المصنفة السادسة عالميًا، ضمن العدد الإجمالي للمدن الأغلى في العالم الموجودة في القارة الآسيوية، ليصل مجمل عدد المدن إلى ستة من أصل 10.

أغلى مدينة في العالم لعام 2022
حلت مدينة تل أبيب في المرتبة السادسة عالميًا , plain_textCredit: Jack Guez/AFP/Getty Images

كما تدّعي آسيا أنها مسقط رأس المدينة الأسرع نموًا في العالم ضمن القائمة الإجمالية، أي كولومبو، العاصمة الرئيسية في سريلانكا، التي تقدمت 23 مرتبة لتحتل رقم 149 ضمن القائمة بعدما كانت في المركز 162.

أغلى مدينة في العالم لعام 2022
حلت مدينة شنغهاي في المرتبة الثامنة عالميًا , plain_textCredit: Hector Retamal/AFP/Getty Images

وأوضح لي كوان، المدير الإقليمي لمؤشر شركة الحركة العالمية الدولية ECA في آسيا، سبب الحضور المتنامي للصين في التصنيف.

وأفاد ببيان أنّ "غالبية مدن البر الرئيسي الصيني في تصنيفنا تواجه معدلات تضخم أعلى ممّا اعتدنا رؤيته، لكنها ما زالت أدنى من أي مكان آخر في آسيا".

وأضاف: "لذلك، فإن السبب الرئيسي لتقدمها التصنيف هو حفاظ الصين المستمر على قوة عملة اليوان مقابل العملات الرئيسية الأخرى".

المدن الأدنى مرتبة 

أغلى مدينة في العالم لعام 2022
حلت مدينة سيؤول في المرتبة العاشرة عالميًا , plain_textCredit: Anthony Wallace/AFP/Getty Images

ولكن، ما هي المدن التي تراجعت مرتبتها عمّا كانت عليه في السنوات السابقة؟

وخرجت العاصمة الفرنسية باريس من المنافسة، بعدما تصدرت قائمة مؤشر ECA في الماضي، لتحلّ في المراكز الثلاثين الأولى. كما سجلت كل من مدن مدريد، وروما، وبروكسل تراجعًا أيضًا.

أغلى مدينة في العالم لعام 2022
حلت مدينة لندن في المرتبة الرابعة عالميًا , plain_textCredit: Chris J Ratcliffe/Getty Images

وأوضح كوين أنّ "كل مدينة رئيسية في منطقة اليورو تقريبًا شهدت تدنيًا بالتصنيف العالمي هذا العام، ذلك أنّ أداء اليورو في الأشهر الـ12 الماضية كان أسوأ مقارنة بالدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني".

ويمكن أن تلعب العوامل الخارجية مثل السياسة والصراعات الدولية دورًا أيضًا في ذلك. فقد أدى الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات المصاحبة له التي فرضتها العديد من الدول، إلى تراجع موسكو للمرتبة 62، وسانت بطرسبرغ للمرتبة 147.

أغلى مدينة في العالم لعام 2022
حلت مدينة جنيف في المرتبة الثالثة عالميًا , plain_textCredit: Fabrice Cofferinia/AFP/Getty Images

أما أغلى مدينة في أوروبا فهي جنيف في سويسرا التي جاءت في المرتبة الثالثة بعد هونغ كونغ ونيويورك. وما زالت تستخدم سويسرا الفرنك السويسري بدلاً من اليورو.

وألقت جائحة فيروس كورونا بظلالها على سلاسل التوريد العالمية وعوامل اقتصادية أخرى.

تصنيفات أخرى

أغلى مدينة في العالم لعام 2022
حلت مدينة كوانزو الصينية في المرتبة التاسعة عالميًا , plain_textCredit: Noel Celis/AFP/Getty Images

ولا يُعتبر مؤشر ECA International الوحيد الذي يصنف مدن العالم على أساس الاقتصاد.

إذ تُصدر "وحدة الاستخبارات الاقتصادية" (Economist Intelligence Unit، أو EIU) مؤشر تكلفة المعيشة العالمي في شهر ديسمبر/ كانون الأول من كل عام. وتصدرت تل أبيب التصنيف للمرة الأولى، وتشاركت كل من باريس وسنغافورة المركز الثاني.

وحلّت هونغ كونغ في المرتبة الخامسة بعد زيورخ. فيما تشاركت كل من هونغ كونغ، وزيورخ، وباريس المرتبة الأولى عام 2020 بهذا المؤشر.

ويستند المؤشران إلى أسعار السلع اليومية مثل البقالة، والوقود لتحديد تصنيفهما. ورغم ذلك، يربط مؤشر EIU أرقامه بالدولار الأمريكي، لذلك من المرجح أن تحتل الاقتصادات التي تفعل الأمر عينه، على غرار هونغ كونغ، مرتبة متقدمة.

أغلى مدينة في العالم لعام 2022
حلت مدينة زوريخ في المرتبة السابعة عالميًا , plain_textCredit: Piotr Piwowarski/NurPhoto/Getty Images

عمومًا، وبعيدًا عن ترتيب المدن المدرجة في تصنيفات عديدة، من الواضح أن المدن الآسيوية، والأوروبية، وأمريكا الشمالية، أغلى بكثير من نظيراتها في أفريقيا وأمريكا الجنوبية.

أغلى مدن العالم

  1. هونغ كونغ
  2. نيويورك
  3. جنيف
  4. لندن
  5. طوكيو
  6. تل أبيب
  7. زيورخ
  8. شنغهاي
  9. كوانزو 
  10. سيؤول
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