Virgin Voyages تؤجل إطلاق سفينتها الواعدة حتى عام 2023.. ما السبب؟

شاهد..داخل سفينة بـ"رحلة بحرية إلى لا مكان"

السفينة التي تعبر لا تعود.. يخت عملاق يحاول المرور عبر قناة مائية ضيقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجّلت شركة Virgin Voyages، التي تعهدت بإحداث ثورة في قطاع الرحلات البحرية، إطلاق سفينتها السياحية الثالثة، Resilient Lady، حتى شهر مايو/ أيار من العام 2023، بعدما كان مقررًا إطلاقها السفينة في شهر أغسطس/ آب.

وكان من المفترض أن تُبحر من مدينة بيرايوس باليونان خلال فصل الصيف، ومن مدينة سان خوان في إقليم بورتوريكو الأمريكي، خلال فصل الشتاء.

وألقت الشركة اللوم بشكل مباشر على الفوضى التي تشوب قطاع السفر، التي طالت راهنًا قطاع الرحلات البحرية، بعدما شلّت قطاع الطيران.

وقالت: "هناك عدد من التحديات العالمية التي تؤثر على السفر، لا سيّما قطاع الرحلات البحرية، ضمنًا مشاكل سلسلة التوريد، وتحديات الطاقم، وحالة عدم اليقين الإقليمي".

وأضافت: "كل قرار نتخذه نابع من التزامنا بتوفير بيئة آمنة وملهمة لكل من الطاقم والبحّارة، ولا نريد أبدًا أن نضع أنفسنا في موقف يمكننا من خلاله التأثير سلبًا على تجربة البحّارة أو رفاهية الطاقم".

وقالت: "لا تقتصر التحديات التي نواجهها على شركة Virgin Voyages، بل تؤثر على صناعتنا وقطاع السفر ككل".

ويملك الركاب، الذين حجزوا رحلاتهم، خيارات عدة.

يمكنهم استرداد المبلغ بالكامل خلال سبعة أيام، أو الحصول على رصيد بنسبة 200٪ لرحلة بحرية مستقبلية مع Virgin Voyages في الـ12 شهرًا المقبلة.

وفي حال موافقة العملاء على الرصيد، فسيحصلون على رحلة مجانية إضافية على متن سفينة أخرى من Virgin Voyages.

وتقدم الشركة أيضًا استردادًا للأموال يصل حد 500 دولار لكل مسافر بهدف تغطية أي غرامات إلغاء، أو رحلات ملغاة.

وفي بيان، أفادت Virgin Voyages إن سفينة Resilient Lady ستبقى في حوض بناء السفن بمدينة جنوى، حتى ينتهي بناءها.

وتبقى السفينتان، Scarlet Lady وValiant Lady، في نطاق الخدمة بمنطقة البحر الكاريبي والبحر الأبيض المتوسط على التوالي.

وتم إطلاقهما خلال فترة الجائحة.

وقال الرئيس التنفيذي توم ماك ألبين: "بصفتنا علامة تجارية جديدة بدأت للتو، فقد أنجزنا الكثير خلال العام الماضي، والمستقبل مثير بالنسبة لنا.. الزخم الذي نراه مع Scarlet وValiant Lady لا يصدق".

وأضاف: "يتعافى قطاع السفر بشكل جيد.. شهدنا هذا الشهر على عدد حجوزات قياسية وزيادة كبيرة في الإنفاق على متن الرحلة.. ونسعى حاليًا لإغلاق جولتنا المقبلة من التمويل، ما يهيئنا للنمو بشكل مستمر".

ومن المقرر أيضًا أن تنضم السفينة الرابعة، Brilliant Lady، إلى الشركة عام 2023.