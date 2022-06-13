عُماني يُجدف بقاربه بممر مائي لا يتجاوز عرضه مترًا واحدًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في عرض لا يتجاوز مترًا واحدًا، يقف المرشد السياحي العُماني، محمد الهادي، على سطح قاربه الصغير، ويبدأ التجديف بين خنادق مائية، تُعرف بكونها "أعجوبة" جميلة في سلطنة عُمان (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وتقع خنادق الحوقين في محافظة جنوب الباطنة، بولاية الرستاق العُمانية.

ويُعد المكان عبارة عن خنادق أو شقوق داخل الجبل كممر للمياه، ويوجد العديد من التشكيلات الصخرية التي ستثير انتباه الزوار.

وقرّر الهادي التجديف داخل الخنادق، التي تتميز بعيونها الكبريتية ولون مياهها الأزرق، حتى يتأكد من إمكانية القيام بهذا النشاط فعلًا في المنطقة.

وأخذ الهادي قاربه ليخوض هذه التجربة مع صديقه، وبالفعل، كانت النتيجة كما توقعها تمامًا.

واكتشف شعورًا جميلًا جدًا، رغم بعض التحديات بسبب ضيق المكان، وصعوبة الحفاظ على توازنه، مع تجنب وقوع أي اصطدامات.

وبينما بلغ عرض الخنادق في بعض الأماكن حوالي مترًا واحدًا، وصل عرضها في أماكن أخرى إلى 3 أمتار.

وبحسب ما ذكره موقع اكتشف عُمان، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، تُعتبر خنادق الحوقين المائية من أجمل الأودية في ولاية الرستاق في محافظة جنوب الباطنة.

وتتميز بكونها دائمة الجريان، مع وجود الشلالات وواحات النخيل التي جعلت من الوادي مكانًا مناسبًا للاستجمام والتخييم.

وينصحك المرشد السياحي العُماني بزيارة هذا المكان الجميل، إذا كنت بالفعل من عشاق الطبيعة.

ويمكن زيارة الخنادق على مدار العام، ولكن، يُفضل السباحة فيها بسترة النجاة بسبب ثقل المياه.

إذًا.. هل تفكر بزيارة هذا المكان؟