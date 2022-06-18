ما سبب إلغاء آلاف الرحلات الجوية في أمريكا هذا الصيف؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حثّ وزير النقل الأمريكي، بيت بوتجيج، المدراء التنفيذيين في شركات الطيران خلال مكالمة خاصة أجريت الخميس، على مراجعة جداول رحلاتهم، واتخاذ خطوات أخرى تخفف من أثر إلغاء الرحلات الصيفية، وفقًا لمصدر مطّلع على الحوار.

وقال المصدر إن بوتجيج طلب من المدراء التنفيذيين خلال المكالمة مناقشة الخطط لمنع الاضطرابات، والاستجابة لها، بدءًا من عطلة نهاية الأسبوع المقبل في 4 يوليو/ تموز، وما بعدها.

جاءت المكالمة المسائية، الخميس، في اليوم نفسه الذي ألغت فيه شركات الطيران أكثر من 1،700 رحلة، وفقًا لبيانات تتبع الرحلات من شركة FlightAware "فلايت أوير"، ومعظمها بسبب العواصف الرعدية على الساحل الشرقي.

في هذه الحالة، لم يكن في وسع شركات الطيران فعل الكثير.

أصدر مراقبو الحركة الجوية، أوامر بوقف الطيران داخل ستة مطارات، شملت المحاور الرئيسية الثلاثة في مدينة نيويورك الكبرى.

لكن الاضطراب استمر حتى الجمعة، وذكرت FlightAware أن شركات الطيران ألغت أكثر من 1،250 رحلة جوية أمريكية، ينطلق العديد منها من مطارات الساحل الشرقي، اعتبارًا من الساعة 3:30 مساءً بحسب التوقيت الشرقي للولايات المتحدة.

عين خاصة على فلوريدا

كما تناولت المكالمة موضوع السفر الجوي من وإلى ولاية فلوريدا، وهي منطقة تشهد كثافة بالسفر الجوي التجاري، لفتت انتباه المسؤولين.

وبعدما أثارت شركات الطيران مخاوف من أن إدارة الطيران الفيدرالية لم تكن مجهزة بالموظفين المناسبين لعدد الرحلات، قالت الوكالة هذا الأسبوع إنها "تضع مراقبي حركة جوية إضافيين بمنشآت في فلوريدا لدعم استراتيجيتنا طويلة الأمد لتعيين موظفين بهدف زيادة الطلب على حركة المرور".

وذكر المصدر أن بوتجيج شكر شركات الطيران على تعاونها مع إدارة الطيران الفيدرالية لتحسين الوضع، ضمنًا استخدام طرق بديلة لتخفيف الازدحام.

وقالت المجموعة التجارية Airlines for America، التي تمثل العديد من المشاركين، في بيان إن شركات الطيران ووزارة النقل لديهما "التزام مشترك بإعطاء الأولوية لسلامة وأمن جميع المسافرين أثناء لم شملهم مع الأصدقاء، والعائلة، والزملاء هذا الصيف".

وأضافت المجموعة: "تسعى شركات الطيران الأمريكية دائمًا إلى توفير رحلة آمنة وسلسة، وتدرك أهمية الشراكة المستمرة بين صناعتنا والحكومة الفيدرالية لضمان بقاء الطيران أكثر وسائل النقل أمانًا في العالم".

ولفت عدد الرحلات الملغاة الذي فاق 2،700 رحلة، خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة الخاصة بيوم الذكرى، الانتباه إلى التحدي المتمثل بإعادة بناء نظام السفر الجوي الذي تضرر بشدة جرّاء الجائحة.

من جانبها، أعلنت خطوط دلتا الجوية أنها ستلغي حوالي 100 رحلة يوميًا هذا الصيف لتقليل اضطرابات الجدول الزمني.

وصرحت شركة الطيران الأمريكية لـCNN بأنهم يقيّمون باستمرار نماذج التوظيف لديهم، ويخططون للمستقبل كي يتمكنوا من "التعافي بسرعة عند مواجهة ظروف غير متوقعة".

لكن النقابة التي تمثل طياري "دلتا" أطلقت احتجاجًا خلال اجتماع عمل بشركة الطيران عقد الخميس، ووصفوا جدول الشركة بـ"غير المقبول".

وأفادت جمعية طياري الخطوط الجوية على لسان طياري خطوط "دلتا" الجوية في رسالة للمسافرين: "لقد عملنا خلال أيام إجازاتنا، على تشغيل رحلات بقدر قياسي من الوقت الإضافي لمساعدتكم في الوصول إلى وجهتكم".

وأضافت الجمعية: "بالمعدل الحالي، بحلول خريف هذا العام، سيكون طيارونا قد عملوا وقتًا إضافيًا خلال عام 2022 أكثر من مجمل عامي 2018 و2019 مجتمعين، أكثر سنوات الصناعة ازدحامًا حتى الآن".

من جهة أخرى، أعلنت النقابة التي تمثل طياري خطوط ساوث ويست الجوية أن شركة الطيران حددت نحو 200 رحلة يومية إضافية في يونيو/ حزيران الجاري.

وتواصلت CNN مع خطوط ساوث ويست الجوية للتعليق.