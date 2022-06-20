دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- للوهلة الأولى، قد تبدو هذه الصورة لملعب كرة قدم يتوسط الجبل والبحر وكأنها معدلّة عبر برنامج "فوتوشوب"، إلا أن هذا الملعب موجود فعليًا على أرض سلطنة عُمان.

وتمكنت مدونة رحلات السفر والمصورة من ليتوانيا، أُسرا أوسيبافيكيوت، من اكتشاف هذا الملعب عن طريق الصدفة خلال بحثها على خرائط "غوغل" عن اتجاهات لرحلة برية قرّرت خوضها خلال زيارتها إلى عُمان.

Credit: Ausra Osipaviciute

وتقول أوسيبافيكيوت في مقابلة مع موقع CNN بالعربية إنها لم تكن لترصد هذا الملعب لو لم تستخدم خرائط "غوغل"، فالملعب غير مرئي من جانب الطريق، لذلك كان الأمر "مصادفة حظ"، على حد تعبيرها.

ويقع هذا الملعب في نيابة طيوي بمحافظة جنوب الشرقية.

وبالنسبة إلى أوسيبافيكيوت، فإن المثير في الأمر أن الملعب يتمتع بموقعه النائي حيث لا توجد أي مبانٍ أخرى بجواره، إذ تكمن العلامة الحضرية الوحيدة في الطريق السريع الساحلي.

وتشير إلى أن الجمع بين البحر والصحراء والجبال في الخلفية يُعد مشهدًا مثيرًا للغاية.

Credit: Ausra Osipaviciute

وتقول إن وجود هذه العناصر الطبيعية الثلاثة جنبًا إلى جنب مع ملعب كرة القدم يجعل المشهد استثنائيَا وديناميكيًا للغاية، على عكس ما إذا كان المشهد الطبيعي وحده.

وتصف مشهد ملعب كرة القدم من الأعلى قائله إنه ببساطة سريالي، وعشوائي، وغريب، وغامض، وتشير إلى أن رؤية المشهد من منظور عين الطائر يكشف حقًا عن جمال المكان.

وقد دفعها هذا المشهد إلى التساؤل حول كيف سيبدو ملعب كرة القدم عندما تُنظم فيه المباريات، وكم مرة يجتمع الاعبون في هذا المكان النائي، وما إذا كان الموقع البري يجعل اللعبة أكثر إثارة، وهل يأتي إليه الأشخاص ليلًا نظرًا للطقس الحار خلال النهار؟

Credit: Ausra Osipaviciute

أما شكل الملعب فكان أكثر لفت انتباه المصورة أيضًا، إذ يبدو وكأنه يتلقى عناية فائقة كما لو أنه أُخذ من مدينة عصرية أنيقة، ووُضع هنا وسط الطبيعة الجبلية الوعرة.

ورغم أنها لا تهتم أبدًا برياضة كرة القدم، إلا أن أوسيبافيكيوت ترى ملاعب كرة القدم كموضوع رائع للتصوير الجوي، خاصة الملاعب التي تجدها وسط اللامكان.

Credit: Ausra Osipaviciute

وبدأت أوسيبافيكيوت بمطاردة أماكن ملاعب كرة القدم بشكل عشوائي للغاية عندما كانت طائرتها بدون طيار تحلّق في أجواء دولة الإمارات منذ وقت قريب، إذ كانت توثق مناظر الصحراء هناك، لتعثر بالصدفة على ملعب كرة قدم كان غير مرئي من الأرض.

ومنذ ذلك الحين، بدأت أوسيبافيكيوت في البحث عن أماكن تضم ملاعب كرة قدم يمكن توثيقها من الأعلى.

وتثير ملاعب كرة القدم التي توثقها أوسيبافيكيوت من السماء فضول كل من يشاهدها.

وتلفت أوسيبافيكيوت إلى أن عشاق كرة القدم يقدّرون الصور التي تشاركها لملاعب كرة القدم ذات المواقع الفريدة، بينما يتساءل آخرون عن المواقع بدقة، إذ أنها تبدو موضوعًا رائعًا وجذابًا للتصوير.

والجدير بالذكر أن رواد التواصل الاجتماعي شاركوا صور ملاعب كرة القدم المختلفة التي توثقها أوسيبافيكيوت، بما في ذلك هذا الملعب في سلطنة عُمان، عدة مرات عبر منصة "إنستغرام".