أنقى مياه للسباحة في أوروبا..دولة غير ساحلية تتصدر القائمة

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بقعة مياه في موقف سيارات تتحول إلى وجهة سياحية في أمريكا.. لماذا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت جودة مياه السباحة في أوروبا تحسنًا كبيرًا خلال العقود الأخيرة، وكشف تقريرٌ جديد صادر عن وكالة البيئة الأوروبية، أن نحو 85% من مواقع الاستحمام في أوروبا تُصنف الآن على أنها "ممتازة".

ورصد تقرير مياه السباحة السنوي نحو 22 ألف بقعة سباحة داخلية وساحلية عبر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وألبانيا، وسويسرا في عام 2021.

وبعد مغادرتها الاتحاد الأوروبي، غابت المملكة المتحدة عن التقرير لأول مرة.

وتحتل دولة النمسا غير الساحلية، والمعروفة بالعديد من البحيرات الجميلة، بما في ذلك مياه جبال الألب في بحيرة أتشينسي وويسين سي ذات اللون الزمردي، رأس القائمة، إذ صنفت نسبة 97.7% من مياهها بأنها ممتازة.

وجاءت بعد النمسا مباشرًة في صدارة القائمة، أربعة وجهات مفضلة لقضاء العطلات في منطقة البحر الأبيض المتوسط وهي مالطا، واليونان، وكرواتيا، وقبرص.

وفي الدنمارك وألمانيا، حصل أكثر من تسعة مواقع من أصل 10 على التصنيف الأعلى.

واحتلت البرتغال المركز العاشر بنسبة 88.5%، بينما جاءت إيطاليا بنسبة 87.9%، وإسبانيا بنسبة 87.4% في المركزين الـ12 والـ13 على التوالي.

وتراجعت فرنسا، وجهة الجذب السياحي، في الترتيب بنسبة 75.7%، فيما احتلت بولندا المركز الأدنى بنسبة 44.5% فقط بعد سلوفاكيا بنسبة 50%، والمجر بنسبة 60.2%.

ارتفاع المعايير

احتلت مالطا المركز الثاني في قائمة أفضل أماكن السباحة في أوروبا., plain_text Credit: Efesenko/Adobe Stock

وقد وضع هذا التقييم من قبل المنطقة الاقتصادية الأوروبية بالتعاون مع المفوضية الأوروبية.

وقامت السلطات المحلية والوطنية بأخذ عينات من المياه خلال موسم الاستحمام وتحليلها لمعرفة أنواع البكتيريا التي تشير إلى تلوث من مياه الصرف الصحي وتربية المواشي.

وصُنفت عينات المياه بعد ذلك بأنها "ممتازة" أو "جيدة" أو "مقبولة" أو "رديئة"، وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي.

ويمكن أن تؤدي السباحة في المياه المصنفة على أنها رديئة إلى الإصابة بالمرض - في حال ابتلاع المياه، وقد يعاني السباحون من آلام في المعدة أو إسهال.

وكان لدى فرنسا ما مجموعه 99 موقعًا مخصصًا للسباحة حصل على تصنيف "رديء"، مما يعني أنه يتعين إغلاقها طوال موسم الاستحمام التالي، مع اتخاذ تدابير للحد من التلوث والقضاء على المخاطر الصحية.

ويجب إغلاق مواقع السباحة المصنفة على أنها رديئة لمدة خمس سنوات متتالية بشكل دائم، وهذا ما حدث في 31 موقعًا للسباحة في إيطاليا، و8 في فرنسا، وموقعين في هولندا.

وتُعد هذه القاعدة جزءًا من توجيه مياه السباحة الذي اعتُمد في عام 2006، وأدى إلى زيادة نسبة المواقع الممتازة باستمرار منذ ذلك الحين.

وتُعتبر جودة مياه الاتحاد الأوروبي عالية بشكل عام مع تلبية الحد الأدنى من معايير جودة المياه عند 95.2% في جميع المواقع التي خضعت للتقييم.

وفيما يلي قائمة بالوجهات ذات أفضل جودة مياه للسباحة في أوروبا