أكثر من 10 معالم سياحية يجب زيارتها في دبي لقضاء عطلة مشوقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من ناطحات السحاب، وحمامات السباحة، إلى متحف المستقبل، وعجلة مشاهدة ضخمة.. تتمتع دبي بالعديد من المعالم السياحية المميزة.
وإذا كنت تخطط لزيارة هذه الوجهة المشوّقة في عطلتك قريبًا، فإليك أكثر من 10 معالم سياحية يمكنك زيارتها:
"عين دبي"
يمكنك الذهاب في رحلة إلى أعلى عجلة مشاهدة في العالم، أي "عين دبي"، ويبلغ ارتفاعها 250 مترًا.
وافتُتحت "عين دبي" في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2021، ويمكنك فيها الاختيار بين مجموعة من التذاكر، بما في ذلك تذاكر المقصورة المشتركة، أو الخاصة، إلى جانب تذاكر "المقصورات الاجتماعية"، حيث يتم فيها تقديم المشروبات في التجربة التي تستغرق 40 دقيقة تقريبًا.
وتبدأ كلفة التذاكر من 130 درهمًا (36 دولارًا).
متحف المستقبل
وشاهد الأشخاص متحف المستقبل المزيّن وهو يتشكّل إلى جانب شارع الشيخ زايد في دبي لبعض الوقت قبل افتتاحه في عام 2022.
ويتكوّن هيكل المتحف من 2،400 لوح من الألياف الزجاجية، والفولاذ المقاوم للصدأ، وهو مُزخرف بالخط العربي.
"ديب دايف دبي"
ويبلغ عمق الحوض، وهو أعمق حوض غوص في العالم، 60 مترًا، ويحتوي على 14 مليون لتر من المياه.
وتتناثر في الحوض مجموعة من الحطام، والأنقاض الاصطناعية التي تنتظر من يستكشفها.
لوحة للفنان فان جوخ
ويستضيف مركز الفن الرقمي "Infinity des Lumières" عرضًا يُبيّن لوحات لفان جوخ على نطاق واسع، وبشكلٍ غامر في "دبي مول".
وفي هذا المعرض، ستتمكّن من مشاهد أعمال الفنان، ومنها لوحة "دوّار الشمس"، ولوحة "آكلوا البطاطا"، كما لم ترها من قبل، واكتساب منظور جديد عن أعمال هذا الفنان الهولندي.
وتبلغ كلفة تذاكر البالغين 125درهمًا (35 دولارًا).
حي الفهيدي
ويُعد حي الفهيدي التاريخي في دبي المكان المناسب للذهاب إليه إذا كنت تريد لمحة عمّا كانت عليه المدينة قبل بناء الهياكل الزجاجية والفولاذية.
ويتضمن الحي عشرات المباني التقليدية، بما في ذلك أبراج الرياح التي تُعتبر من أشكال التكييف قديمًا.
ويمكنك القيام بجولة في الشوارع المتعرجة، وزيارة بيت الخط العربي، ومتحف المسكوكات.
سفينة الملكة إليزابيث الثانية
افتُتحت سفينة الملكة إليزابيث الثانية (The Queen Elizabeth II)، وهي من أعظم السفن العابرة للمحيط، للعمل في دبي منذ عام 2018 عندما حصلت على فرصة لحياة جديدة كفندق ثابت في مكانه، ومطعم، ومساحة مُخصصة للفعاليات.
ويمكن للزوار الاستمتاع بسحر السفينة، والتوجّه لسطحها للاستمتاع بشاي بعد الظهيرة من الساعة الثالثة ظهرًا إلى الساعة الخامسة والنصف.
وتبدأ الأسعار من 145 درهمًا إماراتيًا (40 دولارًا).
أعلى مسبح لا متناهي في العالم
ويُعد "العنوان منتجع الشاطئ" (Address Beach Resort) المكان المناسب لك إذا كنت ترغب بالاسترخاء أثناء النظر لإحدى أجمل إطلالات دبي.
ويقع المسبح على ارتفاع 294 مترًا، ويبلغ طوله ضعف طول مسبح أولمبي تقريبًا، ولكن لا يزيد عمقه عن 1.2 متر.
وتجدر الإشارة إلى أن استخدام المسبح مسموح لنزلاء الفندق فقط الذين تبلغ أعمارهم 21 عامًا فما فوق.
رحلة إلى حتا
وتُعد هذه الوجهة الصخرية بدبي نقطة ساخنة لممارسة الرياضة في الهواء الطلق.
وتُعتبر جبال الحجر مثالية للدراجات، بينما تحظى البحيرة التي شكلها سد حتا بشعبية لزوارق "الكاياك"، وقوارب "الكانو".
ويذهب العديد من الزوار إلى حتّا بهدف القيام برحلة نهارية، ولكن تتوفّر هناك العديد من خيارات الإقامة عند الرغبة في قضاء المزيد من الوقت في هذه الوجهة، وتتراوح بين التخييم الفخم، والنُزُل، ومنتجع وفندق "جيه إيه حصن حتا" (Ja Hatta Fort Hotel) الجبلي.
سباقات الخيول
ويقع مضمار "ميدان"، وهو موطن سباق الخيول في المدينة، على بعد 10 دقائق من مركز دبي التجاري العالمي.
وتنطلق السباقات في نوفمبر/تشرين الثاني، وتبلغ ذروتها في كأس دبي العالمي الذي تبدأ فعالياته بتاريخ 26 من مارس/آذار.
"برواز دبي"
ويُعتبر "برواز دبي"، بتصميمه الذهبي، وأبعاده التي تعكس النسبة الذهبية، فرصة فريدة لرؤية جزء كبير من المدينة دفعةً واحدة.
وهنا، يمكن للزوّار رؤية معارض ذات إسقاطات ثلاثية الأبعاد لدبي القديمة، ثم يتم اصطحابهم إلى القمة للحصول على مناظر بانورامية، وذلك قبل التوجّه إلى معرض آخر يتخيل دبي في المستقبل، أي بعد 50 عامًا.
"أتلانتس النخلة"
ويحتوي جناح الفندق الخاص تحت الماء على نوافذ ممتدة من الأرض حتّى السقف، ومُطلّة على حوض الأسماك العملاق فيه.
وخلال فترة المساء، يمكن للضيوف زيارة مطعم "Ossiano" في الفندق، والذي يتمتّع بإطلالات رائعة تحت الماء.
رأس الخور
وتغطّي محمية رأس الخور، التي تُعتبر الأرض الرطبة الصحراوية الوحيدة في دبي، حوالي 620 هكتارًا على ضفاف خور دبي.
وتُعتبر المحمية موطنًا لـ 450 نوعًا من الحيوانات، بما في ذلك 180 نوعًا من الطيور، مثل النسر المرقط الكبير، كما أنها تحتضن الآلاف من طيور النحام في الشتاء.
وتفتح المحمبة أبوابها بين أكتوبر/تشرين الأول ومارس/آذار.
دبي أوبرا
وبين منحنيات مبنى "دبي أوبرا"، يمكن للزائر مشاهدة جميع أنواع العروض الحية، بالإضافة إلى مشاهدة الباليه، والمسرحيات الموسيقية، وغيرها أيضًا.
ويمكن القيام بجولة مقابل 75 درهمًا (20 دولارًا) إذا كنت ترغب بمعرفة المزيد عن المبنى.
برج خليفة
ويُعتبر أطول مبنى في العالم لأكثر من عقد من الزمن، كما يمكن زيارة منصة المشاهدة على ارتفاع 555 مترًا، والتي توفر مناظر فريدة لمدينة دبي.
كما يحتوي الطابق الـ125 على منصة مراقبة بزاوية 360 درجة.