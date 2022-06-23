أكثر من 10 معالم سياحية يجب زيارتها في دبي لقضاء عطلة مشوقة

تعال في جولة سباحة في "ديب دايف دبي" أعمق حوض غطس في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من ناطحات السحاب، وحمامات السباحة، إلى متحف المستقبل، وعجلة مشاهدة ضخمة.. تتمتع دبي بالعديد من المعالم السياحية المميزة.

وإذا كنت تخطط لزيارة هذه الوجهة المشوّقة في عطلتك قريبًا، فإليك أكثر من 10 معالم سياحية يمكنك زيارتها:

"عين دبي"

تُعد "عين دبي" أكبر وأعلى عجلة مشاهدة في العالم. , plain_text Credit: Giuseppe Cacace/AFP/Getty Images

يمكنك الذهاب في رحلة إلى أعلى عجلة مشاهدة في العالم، أي "عين دبي"، ويبلغ ارتفاعها 250 مترًا.

وافتُتحت "عين دبي" في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2021، ويمكنك فيها الاختيار بين مجموعة من التذاكر، بما في ذلك تذاكر المقصورة المشتركة، أو الخاصة، إلى جانب تذاكر "المقصورات الاجتماعية"، حيث يتم فيها تقديم المشروبات في التجربة التي تستغرق 40 دقيقة تقريبًا.

وتبدأ كلفة التذاكر من 130 درهمًا (36 دولارًا).

متحف المستقبل

افتُتح متحف المستقبل في عام 2022. , plain_text Credit: Karim Sahib/AFP/Getty Images

وشاهد الأشخاص متحف المستقبل المزيّن وهو يتشكّل إلى جانب شارع الشيخ زايد في دبي لبعض الوقت قبل افتتاحه في عام 2022.

ويتكوّن هيكل المتحف من 2،400 لوح من الألياف الزجاجية، والفولاذ المقاوم للصدأ، وهو مُزخرف بالخط العربي.

"ديب دايف دبي"

يتميّز "ديب دايف دبي" بكونه أعمق حوض غوص في العالم. , plain_text Credit: Giuseppe Cacace/AFP/Getty Images

ويبلغ عمق الحوض، وهو أعمق حوض غوص في العالم، 60 مترًا، ويحتوي على 14 مليون لتر من المياه.

وتتناثر في الحوض مجموعة من الحطام، والأنقاض الاصطناعية التي تنتظر من يستكشفها.

لوحة للفنان فان جوخ

استمتع بتجربة غامرة مع أعمال الفنان فان جوخ. , plain_text Credit: Giuseppe Cacace/AFP/Getty Images

ويستضيف مركز الفن الرقمي "Infinity des Lumières" عرضًا يُبيّن لوحات لفان جوخ على نطاق واسع، وبشكلٍ غامر في "دبي مول".

وفي هذا المعرض، ستتمكّن من مشاهد أعمال الفنان، ومنها لوحة "دوّار الشمس"، ولوحة "آكلوا البطاطا"، كما لم ترها من قبل، واكتساب منظور جديد عن أعمال هذا الفنان الهولندي.

وتبلغ كلفة تذاكر البالغين 125درهمًا (35 دولارًا).

حي الفهيدي

حي الفهيدي التاريخي في دبي., plain_text Credit: Karim Sahib/AFP/Getty Images

ويُعد حي الفهيدي التاريخي في دبي المكان المناسب للذهاب إليه إذا كنت تريد لمحة عمّا كانت عليه المدينة قبل بناء الهياكل الزجاجية والفولاذية.

ويتضمن الحي عشرات المباني التقليدية، بما في ذلك أبراج الرياح التي تُعتبر من أشكال التكييف قديمًا.

ويمكنك القيام بجولة في الشوارع المتعرجة، وزيارة بيت الخط العربي، ومتحف المسكوكات.

سفينة الملكة إليزابيث الثانية

بدأت سفينة الملكة إليزابيث الثانية باستقبال الزوار في دبي من عام 2018. , plain_text Credit: Karim Sahib/AFP/Getty Images

افتُتحت سفينة الملكة إليزابيث الثانية (The Queen Elizabeth II)، وهي من أعظم السفن العابرة للمحيط، للعمل في دبي منذ عام 2018 عندما حصلت على فرصة لحياة جديدة كفندق ثابت في مكانه، ومطعم، ومساحة مُخصصة للفعاليات.

ويمكن للزوار الاستمتاع بسحر السفينة، والتوجّه لسطحها للاستمتاع بشاي بعد الظهيرة من الساعة الثالثة ظهرًا إلى الساعة الخامسة والنصف.

وتبدأ الأسعار من 145 درهمًا إماراتيًا (40 دولارًا).

أعلى مسبح لا متناهي في العالم

سترى إطلالات ساحرة من أعلى مسبح لا متناهي في العالم. , plain_text Credit: Courtesy Address Hotel + Resorts

ويُعد "العنوان منتجع الشاطئ" (Address Beach Resort) المكان المناسب لك إذا كنت ترغب بالاسترخاء أثناء النظر لإحدى أجمل إطلالات دبي.

ويقع المسبح على ارتفاع 294 مترًا، ويبلغ طوله ضعف طول مسبح أولمبي تقريبًا، ولكن لا يزيد عمقه عن 1.2 متر.

وتجدر الإشارة إلى أن استخدام المسبح مسموح لنزلاء الفندق فقط الذين تبلغ أعمارهم 21 عامًا فما فوق.

رحلة إلى حتا

هناك الكثير للقيام به في حتّا. , plain_text Credit: Karim Sahib/AFP/Getty Images

وتُعد هذه الوجهة الصخرية بدبي نقطة ساخنة لممارسة الرياضة في الهواء الطلق.

وتُعتبر جبال الحجر مثالية للدراجات، بينما تحظى البحيرة التي شكلها سد حتا بشعبية لزوارق "الكاياك"، وقوارب "الكانو".

ويذهب العديد من الزوار إلى حتّا بهدف القيام برحلة نهارية، ولكن تتوفّر هناك العديد من خيارات الإقامة عند الرغبة في قضاء المزيد من الوقت في هذه الوجهة، وتتراوح بين التخييم الفخم، والنُزُل، ومنتجع وفندق "جيه إيه حصن حتا" (Ja Hatta Fort Hotel) الجبلي.

سباقات الخيول

يمكنك مشاهدة سباقات الخيل في دبي أيضًا. , plain_text Credit: Francois Nel/Getty Images Europe

ويقع مضمار "ميدان"، وهو موطن سباق الخيول في المدينة، على بعد 10 دقائق من مركز دبي التجاري العالمي.

وتنطلق السباقات في نوفمبر/تشرين الثاني، وتبلغ ذروتها في كأس دبي العالمي الذي تبدأ فعالياته بتاريخ 26 من مارس/آذار.

"برواز دبي"

التصميم الذهبي لـ"برواز دبي". , plain_text Credit: Karim Sahib/AFP/Getty Images

ويُعتبر "برواز دبي"، بتصميمه الذهبي، وأبعاده التي تعكس النسبة الذهبية، فرصة فريدة لرؤية جزء كبير من المدينة دفعةً واحدة.

وهنا، يمكن للزوّار رؤية معارض ذات إسقاطات ثلاثية الأبعاد لدبي القديمة، ثم يتم اصطحابهم إلى القمة للحصول على مناظر بانورامية، وذلك قبل التوجّه إلى معرض آخر يتخيل دبي في المستقبل، أي بعد 50 عامًا.

"أتلانتس النخلة"

لدى "أتلانتس النخلة" جناح مطل على حوض أسماك ساحر. , plain_text Credit: 2021 Atlantis, The Palm Dubai

ويحتوي جناح الفندق الخاص تحت الماء على نوافذ ممتدة من الأرض حتّى السقف، ومُطلّة على حوض الأسماك العملاق فيه.

وخلال فترة المساء، يمكن للضيوف زيارة مطعم "Ossiano" في الفندق، والذي يتمتّع بإطلالات رائعة تحت الماء.

رأس الخور

تحتضن المحمية الآلاف من طيور النحام في الشتاء. , plain_text Credit: Karim Sahib/AFP/Getty Images

وتغطّي محمية رأس الخور، التي تُعتبر الأرض الرطبة الصحراوية الوحيدة في دبي، حوالي 620 هكتارًا على ضفاف خور دبي.

وتُعتبر المحمية موطنًا لـ 450 نوعًا من الحيوانات، بما في ذلك 180 نوعًا من الطيور، مثل النسر المرقط الكبير، كما أنها تحتضن الآلاف من طيور النحام في الشتاء.

وتفتح المحمبة أبوابها بين أكتوبر/تشرين الأول ومارس/آذار.

دبي أوبرا

تستضيف "دبي أوبرا" عروضًا متنوعة. , plain_text Credit: Giuseppe Cacace/AFP/Getty Images

وبين منحنيات مبنى "دبي أوبرا"، يمكن للزائر مشاهدة جميع أنواع العروض الحية، بالإضافة إلى مشاهدة الباليه، والمسرحيات الموسيقية، وغيرها أيضًا.

ويمكن القيام بجولة مقابل 75 درهمًا (20 دولارًا) إذا كنت ترغب بمعرفة المزيد عن المبنى.

برج خليفة

مشهد ساحر لبرج خليفة الذي يُعد الأعلى في العالم. , plain_text Credit: Giuseppe Cacace/AFP/Getty Images

ويُعتبر أطول مبنى في العالم لأكثر من عقد من الزمن، كما يمكن زيارة منصة المشاهدة على ارتفاع 555 مترًا، والتي توفر مناظر فريدة لمدينة دبي.

كما يحتوي الطابق الـ125 على منصة مراقبة بزاوية 360 درجة.