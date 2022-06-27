كاميرا درون تنبه عائلة بوجود سمكة قرش بجانبها في أمريكا.. ماذا فعلت؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يشعر الكثير من الأشخاص بخوف شديد من مواجهة أسماك القرش الأبيض الكبير. ولكن، هذه المواجهة في بعض الأحيان ليست سوى "لقاء" عادي، كما يفضّل المصور الأمريكي، كارلوس جاونا، وصفها.

ورغم عمله في مجال التصوير الفوتوغرافي منذ ما يقرب من 20 عامًا، إلا أن جاونا دخل عالم "يوتيوب" في شهر أغسطس/ آب من العام 2020.

ويميل جاونا إلى تصوير أسماك القرش في بيئتها الطبيعية، خلال قيامها بأمور لا تلتقطها عدسات الكاميرا عادة، ويستمتع أيضًا برصد سلوكها دون وجود أي محفزات خارجية في الماء.

وتُعد طائرة الدرون بمثابة وسيلة لتحذير رواد البحر من وجود سمكة قرش حولهم.

وفي غالبية الأحيان، يكون جاونا على بعد مسافة، ما يعيقه عن إصدار أي تنبيهات أو تحذيرات عند وجود سمكة قرش في الماء.

وقال المصور الأمريكي، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "إذا رأيت طائرة بدون طيار تحوم بالقرب منك في الماء، فهذا يعني أن هناك سمكة قرش على مقربة منك".

وهذا ما حصل فعلًا مع عائلة تتألف من 4 أشخاص، في مدينة فينتورا، بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وفي مقطع الفيديو أعلاه، ستلاحظ أن تصرف العائلة كان ذكيًا للغاية، إذ حاول أفرادها الإنضمام إلى بعضهم البعض، لتشكيل كتلة كبيرة، والحفاظ في الوقت ذاته على تواصل بصري مع سمكة القرش.

وقال جاونا في مقطع الفيديو: "حركات سمكة القرش ليست عدوانية، بل تعكس فقط سلوكًا فضوليًا".

ورغم بقاء سمكة القرش بالقرب من العائلة لدقائق معدودة، إلا أنها ابتعدت عنها أخيرًا.

وعندما بدأ المصور الأمريكي في توثيق أسماك القرش لأول مرة، كانت لديه وجهة نظر مختلفة، إذ كان يعتقد أن وجود أسماك القرش في المنطقة يعني خطرًا مباشرًا، ولكن لم يكن الحال كذلك دومًا.

وقال جاونا: "أدركت أن أسماك القرش كانت حولنا دائمًا إلى حد كبير، فهي تتجنب البشر بشكل عام.. وحتى الآن، أنا ببساطة ألاحظ وأساعد العلماء في تجميع البيانات حول تفاعلاتها".

ويشجع المصور الأمريكي جميع الأشخاص على تعلم سلوكيات أسماك القرش، لمعرفة كيفية التصرف في حال مواجهتها.

وبينما يشعر الكثير من الأشخاص بالخوف عند مشاهدة مقاطع فيديو لأسماك القرش الأبيض، إلا أنه من المهم فهم طبيعتها الحقيقية، إذ تتجنب هذه الأسماك البشر، شرط احترام مساحتها الخاصة، إذا قرّرت دخول الماء.

وتُعد أسماك القرش الأبيض أقرب إلى الشاطئ مما يعتقد غالبية الناس.

وفي مقطع الفيديو أعلاه تحديدًا، كانت سمكة القرش بعيدة عن الشاطئ حوالي 50 مترًا فقط.

ويخطط جاونا أن يواصل العمل في مجال الأفلام الوثائقية، بعيدًا عن قناته على موقع "يوتيوب"، حيث ساهم مؤخرًا في العمل على عدد قليل من برامج "NatGeo" و"Discovery".