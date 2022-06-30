شركة طيران تكشف عن أسرّة بطابقين لركاب الدرجة الاقتصادية

"ليس لدي أي فكرة عن الطيران".. الراكب الذي هبط بطائرة بعد إصابة الطيار يصف ما حدث

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لأول مرّة على الإطلاق، سيتمتع ركاب الدرجة الاقتصادية بخيار التمدّد للنوم على أسرّة فعلية أثناء رحلاتهم الجويّة.

وأعلنت شركة طيران نيوزيلندا أن مفهوم "Skynest" الخاص بها، الذي يضم 6 كبسولات نوم بأسرّة، سيكون من بين العروض المُدرجة على متن طائرات "بوينغ 787 دريملاينر" الجديدة.

ومن المقرّر دخول هذه الطائرات حيز الخدمة في عام 2024.

ستوفر شركة طيران نيوزيلندا أسرّة بطابقين لركاب الدرجة الاقتصادية. , plain_text Credit: Air New Zealand

وستقع كل كبسولة في منطقة النوم بين المقصورة الاقتصادية الممتازة، والمقصورة الاقتصادية، وتتضمن وسادة بالحجم الكامل، وأغطية الأسرّة، وسدادات الأذن، ومصباح قراءة، ومنفذ USB، ومنفذ تهوية.

وتتمّيز الكبسولات بكونها مُكدّسة فوق بعضها البعض مثل الأسرّة بطابقين، مع وجود صفّين يحتوي كل منهما على ثلاثة أسرّة.

ولا تزال شركة الطيران تعمل على التفاصيل الدقيقة لكيفية حجز الكبسولات، ولكنها قدّمت بعض التوضيحات حول ذلك، بحسب ما ذكره متحدّث من شركة الطيران لـCNN عبر البريد الإلكتروني.

أطلقت الشركة على هذا المفهوم اسم Skynest. , plain_text Credit: Air New Zealand

وقال المتحدّث: "في هذه المرحلة، سيقتصر تواجد كل راكب على أربع ساعات في كبسولة واحدة، ومقابل كلفة إضافية على مقاعد الدرجة الاقتصادية العادية"، مضيفًا: "أجرت شركة الطيران قدرًا لا بأس به من الأبحاث حول دورات النوم. وتدوم دورة النوم النموذجية حوالي 90 دقيقة، ولذلك تُتيح الجلسة التي تستغرق أربع ساعات للعملاء فرصة الاسترخاء، والنوم، والاستيقاظ".

وسيتم تغيير أغطية الأسرّة بين كل جلسة.

وبما أن شركة طيران نيوزيلندا تشغّل بعضًا من أطول الرحلات الجوية في العالم، فإن الأسرّة ستوفر فترة من الراحة للمسافرين غير القادرين على النوم أثناء الجلوس.

وفي سبتمبر/أيلول من عام 2022، ستطلق الشركة رحلات دون توقف بين مدينة أوكلاند النيوزيلندية، ومطار جون كينيدي في مدينة نيويورك الأمريكية.

وستستمر الرحلة لمدّة 17 ساعة، ما يجعلها أطول رحلة ركاب منتظمة في العالم. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، غريغ فوران، في بيان: "موقع نيوزيلندا يضعنا في وضع فريد للرّيادة في تجارب السفر لمسافات طويلة جدًا".

عروض جديدة

ستتميز المقصورات الجديدة بأجنحة خاصة توفّر المزيد من الخصوصية. , plain_text Credit: Air New Zealand

ومن السهل إنشاء مفاهيم لمقاعد جديدة ومبتكرة، ولكن يُعد تطبيقها عملية طويلة ومعقدة تشتمل إجراء الكثير من الاختبارات، والموافقات الحكومية.

وسيكون "Skynest" متوفرًا للحجز بعد عامين.

وإلى جانب استقبالها لـ 8 طائرات جديدة من طراز "بوينغ 787-9 دريملاينر" في عام 2024، تقوم شركة طيران نيوزيلندا أيضًا بتعديل أسطولها الحالي من طائرات "787-9".

وستتضمن الطائرات المُستخدمة في الرحلات الطويلة 6 من كبسولات "Skynest" للنوم.

وقالت رئيسة قسم العملاء والمبيعات، ليان جيراتي، في البيان: "تُظهر الأبحاث لنا أن الليلة الأولى بعيدًا عن المنزل هي الأصعب عندما يأتي الأمر للتمتّع بنوم جيّد ليلاً، ولذلك فإن هدف كل ما نقوم به على متن الطائرة هو المساعدة في التمتع بالهدوء".

ويتضمّن ذلك توفير الشاي الذي يساعد الركاب على الشعور بالنعاس، وخيارات الطعام الصحية، والأقمشة التي تسمح بمرور الهواء.

وليس ركاب الدرجة الاقتصادية وحدهم الذين سيحصلون على ترقية.

وتحتوي المقصورات الجديدة أيضًا على أجنحة "Business Premier Luxe" التي توفّر المزيد من الخصوصية.

وستحتوي هذه الأجنحة على جميع مميزات درجة روّاد الأعمال الممتازة، مع وجود باب قابل للإغلاق بشكلٍ كلي، ومساحة تكفي لتناول شخصين العشاء معًا.