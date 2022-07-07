طائرة ركاب تحلق لمدة 14 ساعة مع وجود ثقب في جانبها

(CNN)-- أصيب ركاب كانوا على متن رحلة تابعة لشركة "طيران الإمارات" بالذهول عندما لاحظوا وجود ثقب كبير في جانب الطائرة أثناء نزولهم منها.

وكانت رحلة الطائرة من طراز إيرباص A380 استغرقت 14 ساعة تقريبا، حيث انطلقت من دبي بالإمارات إلى بريسبان في أستراليا يوم 1 يوليو/ تموز.

وتكشف صور للطائرة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي عن الثقب الذي نجم عن كسر في الإطار بسبب "عطل فني" خلال الرحلة، بحسب شركة الطيران.

وكشف أندرو موريس، أحد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة تفاصيل ما وصفه بـ"الحادث المرعب الذي وقع أثناء الرحلة".

وقال موريس، أستاذ اللغة الإنجليزية في جامعة لوبورو بالمملكة المتحدة، على "تويتر": "لقد كان ذلك مرعبا للغاية في البداية وكان أفراد طاقم الطائرة يعلمون أن شيئا خطيرا ربما حدث، وكانوا على اتصال مباشر بقمرة القيادة".

وأضاف: "بعد فترة وجيزة، استأنفوا العمل كالمعتاد، وكان سلوكهم الهادئ مطمئنا، كانوا يعلمون أن الأمر لم يكن كارثيا".

ورغم أنه من غير الواضح بالضبط المدة التي كانت فيها الطائرة في الجو عند حدوث المشكلة، تشير بعض التقارير إلى أنه ربما كان قد مضى حوالي 45 دقيقة على انطلاق الرحلة.

Emirates Airbus A380 (A6-EVK) departed rwy 30L at Dubai (OMDB), VAE on flight #EK430 to Brisbane, Qld, Australia where it landed safely. After landing, a large hole was seen in the left fuselage, allegedly coming from a detached bolt in the nosegear. https://t.co/o1EqBuJ0bA https://t.co/s4p6tIpXDw

وذكر موقع الطيران التجاري "أفييشن هيرالد" أن طاقم الطائرة أبلغ مراقبي الحركة الجوية في مطار بريسبان بالوضع في وقت مبكر.

وأصدرت شركة "طيران الإمارات"، في وقت لاحق، بيانا، أكدت فيه أن الثقب لم يؤثر على "جسم الطائرة أو هيكلها".

وقالت في البيان: "تعرضت طائرتنا رقم EK430 التي كانت تقلع من دبي إلى بريسبان في الأول من يوليو لخلل فني"، وأضافت أن "أحد إطارات الطائرة البالغ عددها 22، تمزق أثناء الرحلة، مما تسبب في تلف جزء صغير من لوحة التغطية الانسيابية".

وأكدت شركة الطيران أن "الطائرة هبطت بسلام في أستراليا، وأن الركاب نزلوا بشكل عادي وتم إصلاح الأضرار التي لحقت بالجزء الخارجي من الطائرة"، وذكرت: "لطالما كانت سلامة ركابنا وطاقمنا على رأس أولوياتنا".

وجاء ذلك بعد أيام فقط من تأجيل إنتاج الطائرة العملاقة A380 المحبوبة التي كانت في حالة تدهور قبل الجائحة، عندما أعلنت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" عن خطط لإعادة استخدام الطائرة اعتبارًا من صيف 2023.

وكانت طائرة إيرباص A380 في طريقها للخروج منذ أن أعلنت شركة إيرباص في عام 2019 أنها ستتوقف عن إنتاج الطائرة.

يذكر أن شبكة CNN اتصلت بشركة "طيران الإمارات" للحصول على مزيد من التعليقات.