صورة حالمة لصلاة عيد الأضحى على علو 3 آلاف متر تُذهل مستخدمي الإنترنت

هذه المشاهد ستشعرك وكأنك تحلق بين جمال الطبيعة في سلطنة عمان

ما حقيقة هذه الحفر المصفوفة في سلطنة عمان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدهش العُماني، ماجد بن زهران العمري، مستخدمي الإنترنت عبر صورة حالمة وثّقها خلال صلاة عيد الأضحى في ولاية الجبل الأخضر على علو 3 آلاف متر.

وتُظهر الصورة أهالي قرية العقر أثناء أدائهم صلاة العيد، وزادت الأجواء الضبابية حولهم من سحر المشهد الذي يبعث على الطمأنينة والسكون.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال العمري: "صادف هذا العيد تأثّر سلطنة عُمان بالحالة الجوية الضبابية في بداية هذا الأسبوع، وهو ما أعطى الجبل الأخضر جوًا مميزًا، وأجواء خريفية رائعة مع السُحُب".

التقطت هذه الصورة في سلطنة عُمان خلال عيد الأضحى. , plain_text Credit: Majed Zahran Alamri

وأوضح العمري أن السحب اندمجت مع المدرجات الخضراء "لتصنع لوحة ربانية مُهيبة أثناء أداء الصلاة".

وحرص العُماني على التقاط الصورة من مبنى مُرتفع بجانب المُصلى بعدسةٍ واسعة لتغطية أكبر مساحة ممكنة من المنظر.

صورة للمصلى ذاته خلال صلاة العيد قبل جائحة "كوفيد-19". , plain_text Credit: Majed Zahran Alamri

ولاقت صورة العمري، وهو من سكان ولاية الجبل الأخضر، انتشارًا واسعًا لم يتوقعه العُماني قط، كما أنها فازت بالمركز الأول أيضًا في مسابقة تصوير محلّية.

🎉🎁 الصورة الفائزة في اليوم الأول من مسابقة #عيدكم_مبارك_إذاعة_سلطنة_عمان لأفضل صورة معبرة بمناسبة #عيد_الأضحى_المبارك 📸 للمصور ماجد العمري من #ولاية_الجبل_الأخضر #إذاعة_سلطنة_عمان https://t.co/yiMGI1lDDc

ورغم أنه لا يملك كاميرا تصوير احترافية، إلا أن العمري يعشق توثيق المناسبات الاجتماعية، والمناظر الطبيعية في الجبل الأخضر عبر عدسة هاتفه.

وتُعتبر ولاية الجبل الأخضر واحدة من أبرز المواقع السياحية التي تُثري الموسم السياحي الصيفي في سلطنة عُمان نظرًا لما تتميز به من مناخ معتدل، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء العُمانية.