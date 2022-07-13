"كهف الخفافيش"..هل تجرؤ على دخول هذه الوجهة بسلطنة عُمان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت من محبي المغامرة واستكشاف الكهوف من حول العالم، فربما يجب أن تكون سلطنة عُمان، وتحديدًا محافظة ظفار، على رأس قائمتك لوجهات السفر.

وفي حال تساؤلك عما قد يميز هذه المحافظة عن غيرها، فهي بكل بساطة تحتضن كهفًا يُعرف باسم "كهف الخفافيش" (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وهذه التسمية لا تأتي من فراغ، إذ يعيش في الكهف عدد كبير من الخفافيش، إلى درجة أن المغامر العُماني، أحمد غواص، لم يستطع تعدادها بنفسه.

وكانت تجربة زيارة "كهف الخفافيش" جميلة جدًا بالنسبة للمغامر العُماني، حيث أنه يستعد حاليًا لزيارته مجددًا في موسم الخريف.

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من الأشخاص، خاصة أن بعضهم كان مندهشًا من وجود هذا الكهف في سلطنة عُمان.

وبينما يُوجد في سلطنة عُمان العديد من الكهوف المميزة، يسعى المغامر العُماني إلى استكشاف أماكن جديدة وإظهار جمال طبيعة سلطنة عُمان إلى العالم.

إذًا.. هل تجرؤ على الانضمام إلى إحدى رحلات "كهف الخفافيش" مع المغامر العُماني؟