بناها من الصفر.. رحال يستكشف السعودية عبر عربة تخييم تُدعى "علاء الدين"

رئيس إدارة الوجهات في العلا يكشف لـCNN الشريحة المستهدفة من المسافرين للسياحة في السعودية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في عام 2014، كان السعودي عبدالله عابد القرشي يدرس للحصول على درجة ماجستير في كندا، ولكنه ترك البرنامج بعد 3 أشهر فقط بسبب رغبته في السفر حول العالم. والآن، يستكشف القرشي السعودية بصحبة رفيقة دربه، أي عربة تخييم أطلق عليها اسم "علاء الدين".

وقبل تخليه عن فكرة السعي وراء درجة الماجستير، قابل القرشي بعض المسافرين من أستراليا وألمانيا.

ونمت الصداقة بينهم، إذ دعت المجموعة السعودي للانضمام إليها في رحلة شتوية إلى كولومبيا، وقال القرشي: "بعد أن أنهينا الرحلة، قرّرت أن أوقف (برنامج) الماجستير لأتمكن من السّفر بقدر استطاعتي".

يستكشف عبدالله عابد القرشي المملكة العربية السعودية مع رفيقة دربه، عربة التخييم "علاء الدين". , plain_text Credit: adam_abed02

وتمكّن القرشي من زيارة جميع القارات تقريبًا، وحوالي 40 بلدًا للتطوّع، والبحث عن المعرفة، والتعلّم عن مختلف الثقافات، كما أنه تعرّف على العديد من أنماط السفر المختلفة، بما في ذلك السفر في شاحنة تخييم.

بناء "علاء الدين" من الصفر

أثناء سفره حول العالم، تعرّف القرشي على أنماط السفر المختلفة. , plain_text Credit: adam_abed02

وفي عام 2019، عاد القرشي إلى كندا للعمل والسفر، واشترى شاحنة قديمة، وبدأ في تحويلها إلى عربة تخييم أثناء عمله في مزرعة عضوية.

وكان السعودي يخطط السفر من جزيرة فانكوفر في كولومبيا البريطانية إلى بنما، ولكنه اضطر للسفر ضمن كندا فقط مع إغلاق الحدود بين كندا والولايات المتحدة نتيجةً لجائحة "كوفيد-19".

تحتضن عربة القرشي الضروريات التي يحتاج إليها. , plain_text Credit: adam_abed02

وتحتضن عربة التخييم الخاصة بالقرشي جميع الضروريات التي يمتلكها المرء في منزله، مثل سرير، ومغسلة، ومطبخًا صغيرًا، وثلاجة، ومروحة، كما أنها تمتلك الألواح الشمسية من أجل توفير الكهرباء.

وقال القرشي: "حصلت على جميع هذه الأفكار من كندا. وتعلّمت من السكان المحليين كيفية بناء عربة التخييم الخاصة بي من الصفر. ومع ذلك، بما أننا نعيش في مناخ مختلف، كان علي أن أضع ذلك بعين الاعتبار".

ولدى سؤاله عمّا إذا كان يمتلك منزلاً يتوجه إليه في الفترات التي لا يسافر فيها، أجاب القرشي: "حتّى اليوم، لم أمتلك منزلًا بعد".

فكرة العيش والسفر في شاحنة تخييم أمر شائع جدًا في أستراليا وكندا. , plain_text Credit: adam_abed02

ويستأجر الرحال بدلاً من ذلك شقّة مشتركة لأنه يحب التواجد بين الأشخاص، ومشاركة الأشياء، أو حتّى القصص معهم.

هل سنرى المزيد من عربات التخييم في أنحاء المملكة؟

تمتلك السعودية العديد من الوجهات المشوّقة، مثل حافة العالم. , plain_text Credit: Courtesy Saudi Commission for Tourism and Heritage

وهناك الكثير لاستكشافه في المملكة العربية السعودية من الشواطئ الخلابة، إلى المواقع التاريخية القديمة، إذ أكدّ القرشي الذي عاد مؤخرًا من زيارة إلى صحراء العلا التاريخية: "التجربة التي حظيت بها على متن (عربة التخييم) علاء الدين، وأثناء السفر حول المملكة تُعتبر تجربة جنونية تمامًا".

وانتقل السعودي للعيش بعربة التخييم في كانون الثاني/يناير من عام 2022 ليستكشف المملكة على طول الساحل الأحمر في غرب وشمال البلاد أيضًا.

يشعر القرشي بالتفاؤل بشأن مستقبل السياحة في البلاد. , plain_text Credit: Fayez Nureldine/AFP/Getty Images

وإلى جانب الوجهات المثيرة للإهتمام، لم ينس الرحال ذكر تجربته مع الأشخاص الذين قابلهم على الطريق، والذين لم يدفعهم كرمهم لدعوته لشرب القهوة فقط، بل المبيت في منازلهم أيضًا.

وأوضح القرشي أن ضغط الأشخاص على أبواق سياراتهم لإلقاء التحية عليه عند مروره بهم على الطريق السريع أفضل جزء بالنسبة له.

ويُعتبر العيش في عربة تخييم ليس بالأمر السهل، ويعزو القرشي ذلك إلى سببين برأيه: انعدام أماكن محددة لركن الكرفانات، وعدم وجود مرافق ملائمة للاستحمام.

ورأى القرشي أن المملكة ستتمكّن من أن تكون وجهة رائعة لمن يمتلكون منازل على عجلات بمجرّد بناء البنى التحتية اللازمة لها مع افتتاح البلاد للسياح من جميع أنحاء العالم.