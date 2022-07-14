بناها من الصفر.. رحال يستكشف السعودية عبر عربة تخييم تُدعى "علاء الدين"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في عام 2014، كان السعودي عبدالله عابد القرشي يدرس للحصول على درجة ماجستير في كندا، ولكنه ترك البرنامج بعد 3 أشهر فقط بسبب رغبته في السفر حول العالم. والآن، يستكشف القرشي السعودية بصحبة رفيقة دربه، أي عربة تخييم أطلق عليها اسم "علاء الدين".
وقبل تخليه عن فكرة السعي وراء درجة الماجستير، قابل القرشي بعض المسافرين من أستراليا وألمانيا.
ونمت الصداقة بينهم، إذ دعت المجموعة السعودي للانضمام إليها في رحلة شتوية إلى كولومبيا، وقال القرشي: "بعد أن أنهينا الرحلة، قرّرت أن أوقف (برنامج) الماجستير لأتمكن من السّفر بقدر استطاعتي".
وتمكّن القرشي من زيارة جميع القارات تقريبًا، وحوالي 40 بلدًا للتطوّع، والبحث عن المعرفة، والتعلّم عن مختلف الثقافات، كما أنه تعرّف على العديد من أنماط السفر المختلفة، بما في ذلك السفر في شاحنة تخييم.
بناء "علاء الدين" من الصفر
وفي عام 2019، عاد القرشي إلى كندا للعمل والسفر، واشترى شاحنة قديمة، وبدأ في تحويلها إلى عربة تخييم أثناء عمله في مزرعة عضوية.
وكان السعودي يخطط السفر من جزيرة فانكوفر في كولومبيا البريطانية إلى بنما، ولكنه اضطر للسفر ضمن كندا فقط مع إغلاق الحدود بين كندا والولايات المتحدة نتيجةً لجائحة "كوفيد-19".
وتحتضن عربة التخييم الخاصة بالقرشي جميع الضروريات التي يمتلكها المرء في منزله، مثل سرير، ومغسلة، ومطبخًا صغيرًا، وثلاجة، ومروحة، كما أنها تمتلك الألواح الشمسية من أجل توفير الكهرباء.
وقال القرشي: "حصلت على جميع هذه الأفكار من كندا. وتعلّمت من السكان المحليين كيفية بناء عربة التخييم الخاصة بي من الصفر. ومع ذلك، بما أننا نعيش في مناخ مختلف، كان علي أن أضع ذلك بعين الاعتبار".
ولدى سؤاله عمّا إذا كان يمتلك منزلاً يتوجه إليه في الفترات التي لا يسافر فيها، أجاب القرشي: "حتّى اليوم، لم أمتلك منزلًا بعد".
ويستأجر الرحال بدلاً من ذلك شقّة مشتركة لأنه يحب التواجد بين الأشخاص، ومشاركة الأشياء، أو حتّى القصص معهم.
هل سنرى المزيد من عربات التخييم في أنحاء المملكة؟
وهناك الكثير لاستكشافه في المملكة العربية السعودية من الشواطئ الخلابة، إلى المواقع التاريخية القديمة، إذ أكدّ القرشي الذي عاد مؤخرًا من زيارة إلى صحراء العلا التاريخية: "التجربة التي حظيت بها على متن (عربة التخييم) علاء الدين، وأثناء السفر حول المملكة تُعتبر تجربة جنونية تمامًا".
وانتقل السعودي للعيش بعربة التخييم في كانون الثاني/يناير من عام 2022 ليستكشف المملكة على طول الساحل الأحمر في غرب وشمال البلاد أيضًا.
وإلى جانب الوجهات المثيرة للإهتمام، لم ينس الرحال ذكر تجربته مع الأشخاص الذين قابلهم على الطريق، والذين لم يدفعهم كرمهم لدعوته لشرب القهوة فقط، بل المبيت في منازلهم أيضًا.
وأوضح القرشي أن ضغط الأشخاص على أبواق سياراتهم لإلقاء التحية عليه عند مروره بهم على الطريق السريع أفضل جزء بالنسبة له.
ويُعتبر العيش في عربة تخييم ليس بالأمر السهل، ويعزو القرشي ذلك إلى سببين برأيه: انعدام أماكن محددة لركن الكرفانات، وعدم وجود مرافق ملائمة للاستحمام.
ورأى القرشي أن المملكة ستتمكّن من أن تكون وجهة رائعة لمن يمتلكون منازل على عجلات بمجرّد بناء البنى التحتية اللازمة لها مع افتتاح البلاد للسياح من جميع أنحاء العالم.