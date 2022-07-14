حانة TVM للمشروبات غير الكحولية في أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت ممن لا يُفضّلون التواجد في حانة للمشروبات الكحولية، فربما عليك زيارة "The Virgin Mary"، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وبمجرد دخولك إلى المكان، ستجد أنه يتمتع فعلًا بالتصميم الذي تبدو عليه حانات اليوم.

وتقدم الحانة مجموعة من المشروبات المتنوعة، التي تسمح لك الاستمتاع بأمسية مثالية خالية من أي كحول (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

كيف بدأت فكرة حانة "The Virgin Mary"؟

وعملت آنا وولش في حانة "The Virgin Mary" بمجرد افتتاحها في أيرلندا.

وقالت وولش لموقع CNN بالعربية أن فكرة هذه الحانة قد استوحاها مؤسس العلامة التجارية بعد مشاركته بمحاضرة عن المشروبات الخالية من الكحول، مضيفة أن الأيرلنديين "يحبون الاختلاط بالآخرين، لكن 25٪ منهم لا يشربون الكحوليات".

وبذلك، تأسست حانة "The Virgin Mary" في العاصمة دبلن، خلال العام 2019.

ومن أيرلندا، افتتحت "The Virgin Mary" فرعًا آخرًا في أبوظبي، خلال العام 2021.

وأوضحت وولش: "على حد علمنا.. هذه أول حانة كوكتيل خالية من الكحول في الشرق الأوسط".

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