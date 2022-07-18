هذه المطارات الأمريكية الأسوأ من حيث إلغاء وتأخير الرحلات هذا الصيف

فوضى في مطارات الولايات المتحدة بعد حظر السفر الناجم عن فيروس كورونا المستجد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يشهد السفر الجوي خلال فصل الصيف حالة من الفوضى، مع عدم وجود أي علامات لحل مشكلة الرحلات المتأخرة، والملغاة.

وألغت شركات الطيران الأمريكية أكثر من 100 ألف رحلة هذا العام، مع إلغاء 30 ألف رحلة منذ عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بيوم الذكرى، وفقًا لبيانات من موقع "FlightAware" لتتبع الرحلات.

وتأتي الاضطرابات المتزايدة مع وصول عدد المسافرين جوًا إلى أعلى مستوياته، ولكن من المسؤول عن موسم السفر الصيفي الفوضوي هذا؟

وتقول شركات الطيران، التي تعاني من نقص في الموظفين، إن الحكومة الفيدرالية تعاني أيضًا من نقص بعدد العاملين في مرافق مراقبة الحركة الجوية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "يونايتد إيرلاينز"، سكوت كيربي، لمذيع CNN، ريتشارد كويست: "من منظور خاص بالصناعة في الولايات المتحدة، تُمثّل نيويورك، ونيوارك، وفلوريدا بالفعل تحدّيًا عندما يتعلق الأمر بالتحكم في الحركة الجوية".

ولكن تُلقي إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) اللوم على مشاكل التوظيف في شركات الطيران، إضافةً لسوء الأحوال الجوية، وحركة المرور الجوية المزدحمة.

وأوضح وزير النقل، بيت بوتيجيج، لـCNN مؤخرًا أنه يرى التحسينات، ولكنه لا يزال يتوقع قيام شركات الطيران بعمل أفضل.

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وأظهر تحليل أجراه موقع "FlightAware" أن مطارات مدينة نيويورك الأمريكية تأتي في الطليعة عندما يتعلق الأمر بإلغاء الرحلات الجوية، مع كون "نيوارك"، و"لاغارديا" في المركزين الأول والثاني بين المطارات الأمريكية من حيث حالات إلغاء الرحلات الجوية.

وتم إلغاء حوالي 8% من الرحلات المُغادِرة من مطار "نيوارك" منذ 28 مايو/أيار، مع إلغاء أكثر من 7% من الرحلات المُغادِرة من "لاغوارديا".

ويأتي مطار "جون إف كينيدي"، وهو من مطارات نيويورك الرئيسية، في المرتبة التاسعة.

وتغطّي البيانات الفترة بين 28 مايو/أيار إلى 13 يوليو/تموز.

وفيما يلي قائمة بمطارات الولايات المتحدة التي سجّلت أكبر عدد من حالات إلغاء الرحلات الصيفية، مع نسب الرحلات المُلغاة:

مطار "نيوارك ليبرتي" الدولي: 7.9% مطار "لاغوارديا": 7.4% مطار "ريغان" الوطني: 5.4% مطار "رالي دورهام" الدولي: 4.3% مطار "كليفلاند هوبكنز" الدولي: 3.7% مطار بيتسبرغ الدولي: 3.7% مطار فيلادلفيا الدولي: 3.6% مطار "بوسطن لوغان" الدولي: 3.6% مطار "جون إف كينيدي" الدولي: 3.5% مطار "تشارلوت دوغلاس" الدولي: 3.4%

مطارات أمريكا التي تحتل الصدارة من حيث تأخير الرحلات في فصل الصيف

احتل مطار أورلاندو الدولي المرتبة الثانية من ناحية تأخير الرحلات. , plain_text Credit: Paul Hennessy/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

ونظرت بيانات "FlightAware" إلى أكثر المطارات التي تعاني من تأخير الرحلات خلال فصل الصيف أيضًا.

واحتلت مطارات في ولاية فلوريدا الأمريكية المراتب الثلاث الأولى ضمن قائمة المطارات العشر الأوائل من حيث تأخير الرحلات هذا الصيف، أي أورلاندو، وميامي، وفورت لودرديل.

ولكن المطار الذي يحتل المرتبة الأولى بالنسبة لتأخير الرحلات هو مطار "شيكاغو ميدواي".

وفيما يلي قائمة بالمطارات العشر الأوائل بأمريكا من حيث تأخير الرحلات صيفًا، مع نسب تأخير الرحلات: