رجل يخوض تجربة خيالية على جبل منحدر في الصين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- غلبت على البرتغالي بيدرو ناسيمينتو مشاعر الحماس عند تسلقه جبل "هواشان" المعروف بانحداره في الصين إلى درجة أنه لم يشعر بالخوف عند خوضه للتجربة، وتوثيقه لها (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

ولكن لدى عودته إلى أرض الواقع، ومشاهدته للمناظر التي التقطها، قال ناسيمينتو لنفسه: "لا بد أنني مجنون لقيامي بكل ذلك"، بحسب ما أوضحه في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

مسار منحدر بشكلٍ خيالي

ولا يُعتبر جبل "هواشان" وجهة عطلات شهيرة فقط، وفقًا لما أشار إليه الموقع الرسمي الحكومي لمقاطعة "شانشي" في الصين، إذ أنه عبارة عن أرض مقدّسة بالنسبة للديانة الطاويّة، ويحتضن العديد من المعابد الطاويّة المؤثّرة.

وتوجّه البرتغالي إلى الجبل، الذي يُعرف بانحداره، عند زيارته للبلاد في يونيو/حزيران من عام 2018.

ويُظهر الفيديو الذي وثّقه المصور لتجربته مشاهد مخيفة جدًا للمسار الطويل الذي يجب على الزائر عبوره للوصول إلى القمة، في حال أراد شق الطريق الأصعب بدلًا من استخدام التلفريك.

وخلال تجربته، يمكن رؤية ناسيمينتو وهو يتسلق الجبل مع العديد من الزوّار بينما أحاطت أحزمة ومعدّات سلامة خاصة بأجسامهم.

وتُبيّن المشاهد الخيالية التي التقطها البرتغالي مدى الانحدار الشديد لهذا الجبل.

ويبلغ ارتفاع جبل "هواشان" 2154.9 مترًا، وتُضيف الحجارة الغريبة، وأشجار الصنوبر القديمة، والممرات الخطرة، والضباب الذي ينتشر حوله لمسة ساحرة إليه، بحسب ما ذكره موقع مقاطعة "شانشي".

وقال ناسيمينتو: "المشهد جميل لأننا كنّا على ارتفاع شاهق. وفي ذلك اليوم، كان الجو صافيًا تمامًا، واستطعنا الرؤية لمدى بعيد".

وأكّد موقع مقاطعة "شانشي" أن تسلق الجبل سيرًا على الأقدام يمنحك الفرصة لتجربة خطورته، ومشاهده الخلابة في الوقت ذاته.