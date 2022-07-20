"تاكسي الإسكندرية"..كيف ظهرت سيارة الأجرة القديمة وسط أحياء مصر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بلونيها الأصفر والأسود، تُعد سيارة الأجرة القديمة المعروفة باسم "تاكسي الإسكندرية"، بمثابة جزء من الهوية البصرية المعروفة للمدينة المصرية التي سُميت نسبة للإسكندر الأكبر.

Credit: Matthew Raef

ويبرز المصور المصري، ماثيو رائف، "تاكسي الإسكندرية" القديم وسط شوارع المدينة وطرقاتها في سلسلة من الصور التي ستعيد المصريين إلى ذكريات الماضي.

وفي حديثه لموقع CNN بالعربية، يحكي رائف عن شغفه بتوثيق البيوت والسيارات القديمة، التي تعيده بالذاكره إلى الماضي، ومن خلالها يتصور كيف كانت "الحياة أيام زمان".

Credit: Matthew Raef

ويسعى رائف إلى التعريف بالأماكن والعناصر الجمالية المجهولة في مصر من خلال عدسته ليشاركها مع متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي.

وبدأ رائف يوثق "تاكسي الإسكندرية" في غالبية صوره، مبينًا أنه يحاول إضفاء خلفية مميزة للصورة، كبناء أو بيت قديم حتى يكتمل المشهد.

Credit: Matthew Raef

وبالنسبة إلى رائف، فإن أكثر ما يميز سيارة الأجرة هذه يتمثل بلون طلائها، إذ تنفرد المدينة بلون سيارات الأجرة الصفراء، والتي أصبحت بمثابة "علامة مميزة يتعرف عليها أي زائر من خارج المدينة".

Credit: Matthew Raef

ومن بين المناطق التي وثق فيها رائف رحلة "تاكسي الإسكندرية"، تُعد محطة الرمل ووسط البلد، الأهم في السلسلة، إذ تضمان أكبر عدد من البيوت والمحلات القديمة.

ويُوضح المصور المصري: "مثل هذه المناطق تتمتع بطابع فريد للغاية وتؤجج الصور مشاعر الحنين إلى الماضي والذكريات الجميلة".

Credit: Matthew Raef

ونالت صور توثيق "تاكسي الإسكندرية" الإشادة والإعجاب من قبل رواد التواصل الاجتماعي، لإبراز المدينة بشكل مختلف.

ولفت رائف إلى أنه تلقى العديد من الأسئلة حول طريقة تصوير سيارة الأجرة واختيار الكادر المناسب للصورة.