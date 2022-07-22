طيران الإمارات تُشغل رحلة يومية ثالثة إلى مطار "لندن غاتويك"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة "طيران الإمارات" زيادة عدد رحلاتها إلى مطار "لندن غاتويك" عبر إضافة رحلة يومية ثالثة، خلال الفترة الممتدة بين 27 يوليو/ تموز و3 أغسطس/ آب 2022.

وأوضح البيان الصحفي الصادر عن "طيران الإمارات" أنّ الرحلة اليومية الثالثة ستساعد fتلبية الطلب على السفر بين دبي ولندن هذا الصيف.

وستوفر الرحلة أيضاً مقاعد إضافية لاستيعاب مسافري "طيران الإمارات" المتضرّرين من قرار إدارة مطار هيثرو في لندن، وذلك للمساعدة بتخفيف الضغوط التشغيلية في المطار.

In response to high demand, and to help passengers affected by flight changes at London Heathrow, we're adding a third daily between @DXB and @Gatwick_airport from 27 July until 3 August. https://t.co/02WrCbydsm https://t.co/yyxXf5xvHG

وستقوم "طيران الإمارات" بالتواصل مع مسافريها المتضرّرين من تعديل سعة المقاعد المسموح بها في مطار «هيثرو» بلندن، على الرحلات المُغادرة من المطار. "وسيتم هذا التواصل، إما عن طريق الناقلة نفسها بصفة مباشرة، أو عن طريق وكلاء سفرهم"، ذلك أنّ الناقلة "تعمل بشكل وثيق مع شركاء السفر على إعادة استيعاب أي حجوزات مُتضررة وضمان استمرارية رحلات المسافرين بسلاسة، كي يتمكنوا من الوصول إلى وجهاتهم، وفقاً لمواعيد سفرهم".

وأفاد البيان الصحفي أنّ الناقلة ستشغّل الرحلة اليومية الثالثة إلى مطار "لندن غاتويك" مستخدمة طائراتها من طراز "بوينغ 777" عريضة الهيكل، ذات الدرجات الثلاث: الأولى، ورجال الأعمال، والسياحية.

أما مواعيد رحلة المغادرة رقم "إي كيه 011" ورحلة العودة رقم "إي كيه 012" فحُدّدت صباحاً.

وستواصل شركة "طيران الإمارات" تشغيل رحلاتها اليومية الست إلى مطار هيثرو بلندن خلال هذه الفترة، كما ستعيد تشغيل رحلاتها اليومية إلى مطار "لندن ستانستد"، اعتباراً من تاريخ الأول من أغسطس/ آب المُقبل، وفقاً لما هو مُخطّط مسبقاً.

