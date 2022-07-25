دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لطالما اعتبر بيتر جاي تاكبوبو، وهو مصور مقيم في أبوظبي، أن الاستيقاظ باكرًا يستحق العناء، إذ تمكن من رصد مجموعة من الصور الساحرة بصحراء ليوا، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وبينما كان يقف على إحدى التلال الرملية، لاحظ تاكبوبو وجود مجموعة من الإبل، تسير في خط مستقيم، مع انعكاس ظل الشمس بشكل مثالي.

وسارع بدوره إلى رصد اللحظة بطائرة بدون طيّار.

Credit: Peter Jay Tacbobo

وكان تاكبوبو يحاول التركيز على قوة الضوء والظلال معًا.

واستيقط المصور الفوتوغرافي باكرًا حتى يستطيع الوصول إلى صحراء ليوا قبل شروق الشمس.

وبدأ القيادة في الساعة الثانية صباحًا، إذ تبعد الصحراء 3 ساعات عن المكان الذي يعيش فيه.

وقال تاكبوبو أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "أعتبرها لعبة انتظار لأنني لا أعرف متى ستبدأ الإبل بالمشي وفي أي اتجاه".

ويجب أن يبحث المصور عن مجموعات الإبل أحيانًا، سواء من خلال الطائرة بدون طيار، أو عبر آثار أقدام جديدة تركتها خلفها.

Credit: Peter Jay Tacbobo

وفيما يتعلق بردود الفعل، حازت الصور على إعجاب العديد من متابعي المصور الفوتوغرافي، الذين يزيد عددهم عن 60 ألف عبر "إنستغرام".

ووصف بعض الأشخاص تاكبوبو بكونه "ساحر بصري"، واعتبروا أن هذه الصور تعكس منظورًا جديدًا للضوء والظلال.

Credit: Peter Jay Tacbobo

ويطمح المصور إلى رصد جمال دولة الإمارات، إذ عمل تاكبوبو في مجال التصوير لمدة 11 عامًا، وكانت بداياته في التصوير الرياضي، ثم انتقل إلى التصوير الجوي والمناظر الطبيعية والجواهر المخفية.

Credit: Peter Jay Tacbobo

وبصفته مصورًا بطائرة بدون طيار، يشعر تاكبوبو بالحماس دومًا تجاه التصوير الجوي.