أكثر من 130 ألف مسافر سيتضررون جرّاء إلغاء رحلات لشركة لوفتهانزا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت شركة لوفتهانزا في بيان صحفي الثلاثاء، عن إلغاء غالبية رحلاتها المُجَدولة ليوم الأربعاء في ألمانيا، بسبب إضراب الموظفين العاملين على أرض المطار الذي ينظمه الاتحاد التجاري للخدمات المتحدة Ver.di.

وأفادت شركة الطيران أنّ الإضراب سيتسبب بأثر تشغيلي هائل في منتصف موسم ذروة السفر، مشيرة إلى أنه "يتعيّن عليها إلغاء جدول رحلات الأربعاء بالكامل تقريبًا، في مركزي الشركة داخل مطاري فرانكفورت وميونيخ".

ومع بداية موسم العطلة الصيفية، أشارت شركة الطيران إلى أنها كانت تعمل تحت ضغط كبير من أجل إعادة جدولة الرحلات لعطلة نهاية هذا الأسبوع، عقب سلسلة من الإضرابات المتتالية. وحذّرت لوفتهانزا من أن إضراب الأربعاء قد يؤدي إلى إلغاء رحلات أو تأجيل أخرى، يومي الخميس والجمعة.

ووفق شركة لوفتهانزا، ستلغى في مطار فرانكفورت 678 رحلة بالمجمل، 32 منها يوم الثلاثاء، و646 يوم الأربعاء. وسيتأثر بذلك نحو 92 ألف مسافر.

أما في مركز الشركة داخل مطار ميونيخ، فستلغى 345 رحلة بالمجمل، بينها 15 يوم الثلاثاء، و330 يوم الأربعاء. وقالت لوفتهانزا إنّ نحو 42 ألف مسافر سيتأثرون بذلك.

وأضافت شركة النقل الألمانية، أن إمكانيات إعادة الحجز للركاب المتضرّرين جرّاء الإلغاء محدودة للغاية.

ويطالب اتحاد Ver.di بزيادة أجور موظفي لوفتهانزا الأرضيين بنسبة 9.5٪، أي بزيادة حدها الأدنى 350 يورو (368 دولارًا) شهريًا لمدة 12 شهرًا. وقالت النقابة إن الموظفين يعملون فوق طاقتهم جرّاء النقص الحاد بعدد الموظفين، والتضخم المرتفع، وتجميد الأجور منذ ثلاث سنوات.

وصرح مايكل نيغيمان، كبير مسؤولي الموارد البشرية ومدير العمل في شركة "Deutsche Lufthansa AG"، أمام الصحفيين الثلاثاء، أن الإضرابات "تسبّبت بأضرار جسيمة".

وأوضح أنّ شركة لوفتهانزا عرضت "رفع قيمة الأجور بشكل كبيرة خلال الأشهر الـ12 التالية"، مضيفًا أن الإضراب "ببساطة لم يعد متناسبًا".

ويُرتقب أن يبدأ الإضراب الساعة 3:45 صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي (9:45 مساءً بالتوقيت الشرقي) وينتهي عند الساعة 6:00 من صباح الخميس بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بالتوقيت الشرقي)، وفق ما ورد في بيان الاتحاد.