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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يمكن لأي شخص توجّه إلى المطار في الآونة الأخيرة ملاحظة أن الطلب على السفر جوّا ارتفع بشكل كبير، إلا أن الموارد اللازمة للتعامل مع أعداد المسافرين الهائلة غير متوافرة.

وجاء عامل الطقس الحار ليزيد من أزمة التوظيف التي تعاني منها المطارات وشركات الطيران، ولتكتمل معه "العاصفة المثالية" من التأخير وإلغاء رحلات الطيران هذا الصيف.

وعلى سبيل المثال، في أحد مطارات أمريكا الشمالية، مطار تورونتو بيرسون الدولي في كندا، تأخرت أكثر من نصف الرحلات المجدولة بين 26 مايو/ أيار و19 يوليو/ تموز، وفقًا للبيانات التي جمعها موقع تتبّع الرحلات، "FlightAware"، لـCNN.

وتُظهر البيانات أنّ نسبة 52.5% من الرحلات المجدولة للمطار قد تأخرت هذا الصيف.

كما يحتل مطار تورونتو بيرسون المرتبة الرابعة في عمليات إلغاء الرحلات على مستوى العالم، حيث قام بإلغاء 6.5% من رحلاته خلال تلك الفترة.

وقدمت شركة طيران كندا الثلاثاء، سياسة مرنة تقدم بموجبها تعديلات خالية من الرسوم، إن توافرت، تستهدف مطار تورونتو بيرسون على وجه التحديد "بسبب التأخير لفترة أطول من المعتاد".

وتسمح هذه السياسة للمسافرين بتغيير مواعيد رحلات المغادرة أو القادمة إلى مطار بيلي بيشوب تورنتو سيتي.

وقد خفضت شركة طيران كندا بالفعل جدولها الصيفي للحد من اضطرابات الرحلات، وتعمل وكالة النقل الكندية الفيدرالية مع القطاع لتقليل أوقات الانتظار.

أوروبا تعاني أيضًا من تأخير الرحلات

بطبيعة الحال، فإن مطار تورونتو لا يتفرّد بمعاناته من الاضطرابات، إذ أدرجت 7 مطارات أوروبية على قائمة المطارات العشرى الأولى لجهة تأخير الرحلات هذا الصيف، وذلك استنادًا إلى النسبة المئوية لتأخير الرحلات المجدولة.

وبحسب بيانات موقع "FlightAware"، تشهد المطارات في مدن فرانكفورت، وباريس، وأمستردام، ولندن أبرز حالات تأخير بالرحلات.

واتخذ مطار هيثرو في لندن أخيرًا خطوة استثنائية، طالب بموجبها من شركات الطيران التوقف عن بيع تذاكر السفر للخارج هذا الصيف.

وحل مطار واحد فقط في الولايات المتحدة ضمن قائمة المطارات العالمية العشرة الأولى من حيث تأخير الرحلات في الصيف، وهو مطار أورلاندو الدولي في ولاية فلوريدا.

وفي بيانات منفصلة خاصة بموقع "FlightAware" حول الولايات المتحدة، التي بحثتها CNN الأسبوع الماضي، أدرجت ثلاثة مطارات في ولاية فلوريدا على قائمة المطارات العشرة الأولى من حيث التأخير في الولايات المتحدة.

من جهته، صرّح وزير النقل الأمريكي، بيت بوتيغيغ، لـCNN في الآونة الأخيرة بأنّه يرى تحسّنًا في السفر الجوي، لكنه لا يزال يتوقع أن تقوم شركات الطيران بعمل أفضل.

المطارات العالمية التي شهدت حالات تأخير خلال فصل الصيف

وفيما يلي قائمة بالمطارات العالمية العشرة الأولى من حيث تأخير الرحلات في الصيف، مع نسب تأخير الرحلات :

مطار تورونتو بيرسون الدولي (كندا): 52.5% مطار فرانكفورت الدولي (ألمانيا): 45.4% مطار باريس شارل ديغول الدولي (فرنسا): 43.2% مطار أمستردام شيفول (هولندا): 41.5% مطار لندن غيتويك (المملكة المتحدة): 41.1% مطار هيثرو (المملكة المتحدة): 40.5% مطار ميونيخ (ألمانيا): 40.4% مطار أثينا الدولي (اليونان): 37.9% مطار سيدني كينغسفورد سميث (أستراليا): 34.2% مطار أورلاندو الدولي (الولايات المتحدة): 33.4%

هذا الترتيب يستند إلى بيانات موقع "FlightAware" التي تغطي الفترة الممتدة بين 26 مايو/أيار و19 يوليو/تموز.

المطارات العالمية التي سجلت أكبر عدد حالات إلغاء للرحلات الصيفية

احتلّ مطار شينزين باوان الدولي في مقاطعة جوانجدونج الصينية المرتبة الأولى في العالم من حيث حالات إلغاء الرحلات هذا الصيف، بعدما ألغى نحو 8% من رحلاته، وفقًا لبيانات موقع "FlightAware".

كما أدرج كل من مطارّي قوانغتشو باييون الدولي وتشونغتشينغ جيانغبى الدولي في الصين ضمن قائمة المطارات العشر الأوائل لجهة إلغاء الرحلات هذا الصيف.

شهد مطار شينزين باوان الدولي في مقاطعة غوانغدونغ الصينية عمليات إلغاء أكثر من أي مطار آخر في العالم منذ أواخر مايو/ أيار، وفقًا لبيانات موقع "FlightAware", plain_text Credit: Liang Xu/Xinhua News Agency/Getty Images

وأدت قيود السفر المستمرة وعمليات الإغلاق المفاجئة إلى إعاقة كبيرة للسفر في الصين، حيث أبقت سياسة احتواء "كوفيد-19" الصارمة البلاد مغلقة أمام معظم الرحلات الدولية منذ بداية الجائحة.

وخلال عطلة عيد العمال في الصين خلال شهر مايو/ أيار، تراجعت الرحلات الداخلية بمقدار الثلث مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقًا لوزارة الثقافة والسياحة الصينية.

وأدرجت ثلاثة مطارات أمريكية أيضًا ضمن المراتب العشر الأولى من حيث النسبة المئوية للرحلات المجدولة الملغاة، فحلّ تباعًا كل من مطار نيويورك نيوارك، ولاغوارديا في المرتبة الثانية والثالثة، ومطار واشنطن الوطني في المرتبة الثامنة.

وبينما هيمنت أوروبا على قائمة المطارات العالمية لجهة حالات التأخير، أدرج مطار أوروبي واحد فقط، أمستردام شيفول، ضمن قائمة المطارات العشر الأولى لجهة إلغاء الرحلات هذا الصيف بين الفترة الممتدة بين 26 مايو/أيار و19 يوليو/تموز.

يصطف المسافرون لتسجيل الوصول في مطار نيوآرك ليبرتي الدولي بتاريخ 1 يوليو/ تموز, plain_text Credit: Jeenah Moon/Getty Images

فيما يلي قائمة بالمطارات العالمية العشرة الأولى لجهة إلغاء الرحلات في الصيف، مرفقة بنسب إلغاء الرحلات: