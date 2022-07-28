فيديو يحصد آلاف المشاهدات لمغامر "أسقطه" صديقه من أحد جسور فرنسا

مغامر "أسقطه" صديقه من أحد جسور فرنسا بمقطع فيديو يحصد آلاف المشاهدات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عندما تشاهد مقطع الفيديو للمرة الأولى، ستتفاجأ بأن أحد المغامرين الفرنسيين كان صديقه على وشك أن "يُسقطه" من أحد الجسور في البلاد.

ولكن في الواقع، ستلاحظ أنّ المغامر بابلو سينيوريه، من بلدة أمبرون في جنوب فرنسا، يمارس رياضة القفز من القاعدة بمساعدة صديقه الذي صوّر مقطع الفيديو.

ويظهر سينيوريه بداية خلال صعوده على حافة جسر في بلدة ميلو الفرنسية، بينما يمسك صديقه بيده ليفلتها أخيرًا (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وكان سينيوريه على ارتفاع 140 مترًا عن الأرض.

ويعتبر هذا الجسر مميزًا، لأنه يمكن القفز منه مرات عدة في اليوم، بحسب ما أوضحه المغامر الفرنسي.

وبعد انتشار مقطع الفيديو الذي حصد آلاف المشاهدات على موقع "إنستغرام"، شعر العديد من الأشخاص بالخوف فعلًا من المشهد المُصوّر.

وتنجم هذه المشاعر عن عدم دراية متابعي سينيوريه بالترتيبات التي حصلت قبل وصوله إلى موقعه.

وكان سينيوريه اكتشف رياضة المشي على الحبال مع بعض الأصدقاء عندما كان في المدرسة الثانوية.

ويحرص المغامر الفرنسي على تجهيز نفسه بدنيًا ونفسيًا من خلال تخيلّ القفزة، كما يحاول التدرّب بدنيًا قبل تنفيذها.

وقال سينيوريه في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "أشعر بالسيطرة.. أحب حقيقة أن القفز من على الجرف أمر مجنون، ولكن بطريقة ما عندما تعتاد على ذلك، تتقن ما تفعله".