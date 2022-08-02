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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— فُرضت غرامة مالية قدرها 1,874 دولارًا أمريكيًا على مسافر من إندونيسيا إلى أستراليا، بسبب خرقه لقوانين البلاد لجهة الأمن البيولوجي.

وعثر على وجبة "ماك مافن" من نقانق بالبيض وكرواسون لحم الخنزير داخل أمتعة المسافر، لدى وصوله إلى مطار داروين الدولي، في الإقليم الشمالي من أستراليا، الأسبوع الماضي.

ووقعت الحادثة بعد أيام من تطبيق السلطات الأسترالية قواعد جديدة صارمة في مجال الأمن البيولوجي، عقب تفشي مرض الحمى القلاعية في إندونيسيا، التي طالت بالي، وهي وجهة شهيرة للسيّاح الأستراليين.

وأوضحت وزارة الزراعة ومصايد الأسماك والغابات الأسترالية أنّ "هناك مجموعة من المنتجات الخطرة غير مصرّح بها"، ضمنًا أصناف الوجبات السريعة.

ونجح كلب التفتيش الأمني، واسمه "زينتا"، بالكشف عما في داخل حقيبة ظهر الراكب.

وأفاد موراي وات، وزير الزراعة والثروة السمكية والغابات، في بيان: "ستكون هذه أغلى وجبة ماكدونالدز يشتريها الراكب على الإطلاق".

وتابع: "هذه الغرامة توازي ضعف كلفة تذكرة الطيران إلى بالي، لكني لا أتعاطف مع الأشخاص الذين يختارون عصيان إجراءات الأمن البيولوجي الصارمة في أستراليا، وتظهر عمليات الكشف الأخيرة أنه سيتم القبض عليك".

وأكد البيان أن الراكب قد تلقى "إشعار انتهاك من 12 وحدة لعدم إفصاحه عن عناصر محتملة عالية المخاطر على الأمن البيولوجي، وتقديم وثيقة مزيفة ومضللة".

ويجب اختبار المنتجات المضبوطة للتأكد من خلوها من مرض الحمى القلاعية قبل إتلافها.

وأضاف وات: "أستراليا خالية من مرض الحمى القلاعية، ونريدها أن تظل على هذا النحو".

وخلال الشهر الماضي، أعلنت الحكومة التنفيذية الفيدرالية الأسترالية عن صفقة بقيمة 9.8 مليون دولار في مجال الأمن البيولوجي، مع تقديم تدابير جديدة على حدود البلاد، بعدما بدأ انتشار المرض شديد العدوى عن طريق الماشية في إندونيسيا.

وتعد كلاب الأمن البيولوجي المتمركزة في كل من مطاري داروين وكيرنز إحدى أبرز هذه التدابير.

ويقدر الخبراء أن تفشي المرض في أستراليا قد يؤدي إلى ضربة اقتصادية تصل إلى 80 مليار دولار.

وجاء في بيان أصدرته وزارة الزراعة ومصايد الأسماك والغابات، في 19 يوليو/ تموز، أن "المسافرين الآتين من إندونيسيا سيخضعون لفحص أكثر صرامة في مجال الأمن البيولوجي بسبب وجود مرض الحمى القلاعية في إندونيسيا".

وأضاف: "عدم الإعلان عن مخاطر الأمن البيولوجي يُعد انتهاكًا لقوانين الأمن البيولوجي في أستراليا، ويمكن إصدار إشعار انتهاك لأي شخص يثبت عليه ذلك، وتصل الغرامة إلى نحو 2,664 دولارًا أمريكيًا".

وأفاد البيان: "المسافرون الذين يدخلون أستراليا بتأشيرات مؤقتة قد تُلغى تأشيراتهم، وإذا كان الأمر كذلك، فسيتم رفض دخولهم إلى أستراليا".

وفي حين أن مرض الحمى القلاعية لا يشكل خطرًا كبيرًا على الإنسان، إلا أنه يسبّب بثورًا وآفات مؤلمة على أفواه وأقدام الحيوانات، مثل الأبقار، والأغنام، والخنازير، والماعز، والإبل، ما يمنعها من تناول الطعام، ويسبب عرجًا شديدًا وموتًا في بعض الحالات.

ويمكن أن ينتقل المرض عن طريق الحيوانات الحية، سواء من خلال لحومها ومنتجات ألبانها، وكذلك عن طريق الملابس أو الأحذية أو حتى أمتعة الأشخاص الذين لامسوا حيوانات مصابة.