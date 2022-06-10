تغريم سائحين أمريكيين لإلحاقهما ضررًا بدرجات سلّم أثري في روما

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- غُرّم سائحان أمريكيان ومُنعا لفترة وجيزة من دخول وسط مدينة روما التاريخية، بعد إلحاقهما الضرر بالسلالم الإسبانية التي نزلاها على دراجة "سكوتر".

ووقعت الحادثة بعد أقل من شهر على توقيف سعودي بتهمة قيادة سيارته المستأجرة من علامة "مازيراتي"، على درج أثري يعود إلى القرن الثامن عشر، ما تسبب بحدوث أضرار.

وقالت الشرطة إنّ السائحين، اللذين تتراوح أعمارهما بين 28 و29 عامًا، أوقفتهما دورية قرابة الساعة 2:45 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم 3 يونيو/ حزيران، بعد إلقاء دراجة الـ"سكوتر" على سلالم كنيسة "ترينيتا دي مونتي".

وفي بيان صادر عن مكتب التراث الثقافي في المدينة، الخميس: "شغّل سائحان أمريكيان دراجة سكوتر ثلاث مرات أسفل درجات ترينيتا دي مونتي، ما تسبب بضرر بدءًا من الدرجة الثالثة حتى الأخيرة من السلم المصنوعة من حجر الترافرتين، من جهة المنحدر الثاني الجانبي صعودًا باتجاه San Sebastianello.

تم تغريم كلًا من السائحين الأمريكيين. , plain_text Credit: Polizia Roma Capitale

وأضاف أنّ الحادث تسبّب بإزاحة قطعة من الرخام يبلغ قطرها 10 سنتيمترات، وقدرت تكلفة الترميم بنحو 25 ألف يورو، أي 27 ألف دولار.

وقالت الشرطة إنه تم تغريم كلّ من الأمريكيين بمبلغ مادي قدره 400 يورو، "وفقًا لبنود لوائح الشرطة الحضرية".

وأوضحت الشرطة أنها وجهت إلى المرأة شكوى بشأن الأضرار التي ألحقتها بممتلكات المعلم السيااحي الأثري، لأنها ألقت السكوتر عمدًا على الدرج.

وقالت الشرطة إنها منعت الرجل والمرأة من زيارة المنطقة المحيطة بالدرج لمدة يومين.

وفي شهر مايو/ أيار، أوقفت السلطات مواطنَا سعوديًا، يبلغ 37 عامًا، بمطار مالبينسا في ميلانو الإيطالية، بعد قيادته سيارة "مازيراتي" مستأجرة حتى أسفل السلم الحجري.

وتعتبر السلالم الإسبانية إحدى المعالم الأثرية الأكثر شهرة في روما، وأطلق عليها هذا الاسم نسبًة للسفارة الإسبانية لدى الكرسي الرسولي القائمة داخل قصر في الساحة أدناه.

وكانت الدرجات خضعت عام 2015، لعملية ترميم امتدت لعامين بلغت كلفتها 1.5 مليون يورو (1.6 مليون دولار)، برعاية دار المجوهرات بولغاري، التي يقع متجرها الرئيسي في شارع Via dei Condotti القريب من الموقع.

وكانت "السلالم الإسبانية" بمثابة الخلفية لمشاهد صوّرت في عدد لا يحصى من الأفلام، وأبرزها "عطلة رومانية" (1953)، من بطولة الممثلة البريطانية أودري هيبورن والممثل الأمريكي غريغوري بيك.