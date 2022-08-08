في "هاواي الصينية".. قيود إغلاق كورونا تؤدي لتقطع السبل بـ80 ألف سائح

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تقطّعت السبل بحوالي 80 ألف سائح في مدينة "سانيا" السياحية الشهيرة الواقعة في جزيرة "هاينان" الاستوائية في الصين بعد إعلان السلطات تطبيقها إجراءات الإغلاق لوقف تفشّي "كوفيد-19".

وتم تعليق وسائل النقل العام، وتقييد حركة الأشخاص داخل المدينة في وقت مبكّر من صباح السبت، وفقًا للسلطات.

ويتعيّن على السيّاح الذين تقطّعت بهم السبل البقاء لسبعة أيام، والخضوع لخمسة اختبارات "كوفيد-19" قبل المغادرة.

وقال نائب العمدة، هي شيغانغ، الجمعة إن حوالي 80 ألف سائح لا يزالون في المدينة.

شارغ فارغ في "سانيا". , plain_text Credit: VCG/Getty Images

وأشارت سلطات المقاطعة إلى عدم السماح لجميع المتواجدين في "سانيا" حاليًا، إضافةً للأشخاص الذين زاروا المدينة منذ 23 يوليو/تموز، بمغادرة مقاطعة "هاينان" بعد الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلّي السبت.

وتأتي القيود في ذروة موسم السياحة الصيفية للمقاطعة الجزرية، وهي وجهة شهيرة غالبًا ما تُدعى "هاواي الصينية" بفضل شواطئها الرملية، وغاباتها الاستوائية، وفنادقها الراقية.

وأُلغيت أكثر من 80% من الرحلات المُغادِرة من "سانيا" السبت، وفقًا لبيانات من شركة Variflight لتتبّع الرحلات.

وأشارت هيئة البث الحكومية (CCTV) السبت لإلغاء جميع القطارات المُغادِرة من "سانيا".

وأقرّت السلطات في "سانيا" بالإزعاج الذي يُلحقه ذلك على السياح، وتعهّدت خلال مؤتمر صحفي ظهر السبت ببذل قصارى جهدها لحل المشاكل التي ستنشأ نتيجةً لذلك، بما في ذلك تبسيط عمليات إلغاء حجوزات السفر، وتقديم تخفيضات تصل لنصف السعر على الإقامات الفندقية للسيّاح الذين تقطّعت بهم السبل في "سانيا".

وسجّلت المدينة، التي تقع في الطرف الجنوبي من جزيرة "هاينان"، 827 حالة بين 1 أغسطس/آب، ومنتصف ليلة السبت، بما في ذلك 240 حالة مؤكّدة، و173 إصابة بدون أعراض السبت، بحسب ما ذكره إعلان من السلطات الصحية بالمقاطعة صباح الأحد.

وتحسب الصين الحالات المصحوبة بالأعراض، وغير المصحوبة بأعراض بشكلٍ منفصل.

وجعلت أرقام السبت هذا التفشّي الأشد في الصين، والتي أبلغت عمّا مجموعه 736 حالة محلية مؤكّدة غير مصحوبة بأعراض على المستوى الوطني في ذلك اليوم.

وذكرت السلطات اكتشافها لمتغير "أوميكرون" الفرعي BA.5.1.3 شديد العدوى في الفاشية، وهي تعتقد أنه انتشر إلى الجزيرة عبر الاتصال بتجّار المأكولات البحرية في الخارج في ميناء Yazhou للصيد في "سانيا".