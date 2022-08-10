على سطح برج بدبي.. مشهد مهيب لشابة تمارس اليوغا قُبالة برج خليفة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إن كنت من محبي اليوغا، هل راودتك فكرة ممارستها على سطح أحد أبراج مدينة دبي، في دولة الإمارات؟ إنه لأمر مهيب، أليس كذلك!

نشر المصوّر الفوتوغرافي، سيدهارث فيثالداس، عبر حسابه على موقع إنستغرام، الصورة "المثالية" لممارسة اليوغا.

ويظهر في مقطع الفيديو صديقة فيثالداس، التي صعد معها إلى سطح برج "إندكس"، خلال صباح ضبابي.

وقال المصور الفوتوغرافي، الذي ولد وترعرع بموريشيوس، في حديثه مع موقع CNN بالعربية: "كنا محظوظين جدًا".

Credit: Sidharth Vithaldas

ونظرًا إلى أنّ فيثالداس معتاد على التقاط الصور من أسطح المنازل، فقد كانت تحضيرات التصوير لهذه اللقطة سهلة.

وبالطبع، أُخذت إجراءات السلامة في الاعتبار، مثل عدم الوقوف على حافة السطح.

وعادة ما يساعد أمن البناء أثناء مشروع تصوير كهذا.

Credit: Sidharth Vithaldas

ولم يخلُ التصوير من التحديات، أبرزها التقاط اللحظة المناسبة، ما يعني أنه ينبغي التواجد على سطح المبنى في الوقت المناسب.

Credit: Sidharth Vithaldas

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من الأشخاص على تطبيق إنستغرام. وأوضح فيثالداس: "مشاهدة دبي من الأعلى لأمر جميل دومًا".

ويذكر أنّ المصور الفوتوغرافي قد انتقل إلى دبي بهدف الدراسة، ويعتبر دولة الإمارات موطنًا له منذ 15 عامًا.

Credit: Sidharth Vithaldas

وبعدما علمه والده التصوير الفوتوغرافي، تحول شغفه بهذه الهواية إلى مهنة.

ويميل عادة إلى رصد صور الضباب، والألعاب النارية، والساعة الزرقاء بعد غروب الشمس.

وفي الوقت الحالي، يعمل فيثالداس على جلسة تصوير أخرى، ويأمل أن تلقى رواجًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.