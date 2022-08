دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سيكون لدى عشاق أفلام My Neighbour Totoro، وKiki's Delivery Service، وأفلام أخرى من استوديو "غيبلي" الأسطوري وجهة جديدة لإضافتها إلى قائمة السّفر الخاصّة بهم في وقتٍ لاحق من هذا العام.

وستكون حديقة "غيبلي" (Ghibli Park)، التي سيتم افتتاحها في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني في اليابان، بمثابة حلم بالنسبة للأشخاص الذين شاهدوا أفلام الرسوم المتحركة الجميلة والسريالية الخاصة بالاستديو، والذين لطالما أرادوا زيارة هذه العوالم.

سيتم افتتاح حديقة "غيلبي" في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام في اليابان. , plain_text Credit: Studio Ghibli

ويُعرف الاستوديو بتجسيده لمواضيع تتمحور حول الطبيعة، والصداقة، والشخصيات الأنثوية القوية، وآلات الطيران، والقَدَر، والشجاعة.

وتدمج جمالياته بين المذهب الطبيعي (naturalism)، و"ستيم بانك" (steampunk)، مع تركيبته الخاصة من الواقعيّة السحريّة.

رسم توضيحي لما ستبدو عليه منطقة المستودع (Grand Warehouse). , plain_text Credit: Studio Ghibli

وحتّى وقت قريب، كانت الأخبار عن حديقة "غيبلي" الأسطورية تتسرّب شيئًا فشيئًا، في المنشورات اليابانية.

ولم يتّضح أثر الجائحة على تاريخ إطلاقها، أو ما سيجده الزوّار عند افتتاحها.

هذا ما نعلمه

يُعرف الاستوديو بتجسيده لمواضيع تتمحور حول الطبيعة، والصداقة. , plain_text Credit: Studio Ghibli

وتقع حديقة "غيبلي" الترفيهية في Aichi Earth Expo Memorial Park، وتبعد أقل من ساعتين من كيوتو بالقطار، وستبلغ مساحتها حوالي 17.5 فدانًا عند اكتمالها.

وعند افتتاحها في نوفمبر/تشرين الثاني، ستكون 3 من المناطق الخمسة المُخطط لها جاهزة.

ويُعد "المستودع الكبير" من أهم تلك المناطق، وهو مرفق داخلي يضم تحفًا ومعارض من أفلام الاستوديو، ضمنًا جندي الروبوت من فيلم Castle in the Sky، وحافلة القط من "توتورو".

ستتضمن منطقة "وادي الساحرات" معالم من فيلم Howl's Moving Castle. , plain_text Credit: Studio Ghibli

وتتميز المنطقة الثانية، وهي Hill of Youth، بمتجر لتحف من Whisper of the Heart.

وأعادت المنطقة الثالثة، وهي Dondoko Forest، صنع منزل الشخصيتين "ساتسوكي" و"مي" من فيلم My Neighbor Totoro، إلى جانب ملعب مستوحى من "توتورو".

ووفقًا للمكتب الإعلامي الخاص بالحديقة، تتضمن المنطقتين اللتين سيتم افتتاحهما لاحقًا بعد عام 2023 "قرية مونونوكي" من فيلم "الأميرة مونونوكي"، و"وادي الساحرات" الذي سيتضمّن معالم من فيلم Howl's Moving Castle.

ستكون التذاكر متاحة عبر الإنترنت اعتبارًا من 10 أغسطس/آب. , plain_text Credit: Studio Ghibli

وتُعتبر زيارة الحديقة تجربة غامرة تعزز الخيال بدلاً من احتضانها لألعابٍ مرعبة.

كيف يمكنك الزيارة

وستكون التذاكر متاحة عبر الإنترنت اعتبارًا من 10 أغسطس/آب للتواريخ التي تبدأ من 1 نوفمبر/تشرين الثاني، والحجز مطلوب.

ويجب عليك شراء تذاكر منفصلة لكل معلم ترغب بزيارته.

ويُعد المستودع المعلم الأغلى في الحديقة، وتبلغ كلفة التذاكر 15 دولارًا للبالغين، وحوالي 8 دولارات للأطفال خلال أيّام الأسبوع.

وفي عطلة نهاية الأسبوع، والإجازات، تزداد التكلفة لتصل إلى 19 دولارًا للبالغين، و9 دولارات للأطفال.

وستفتح الحديقة أبوابها من الساعة الـ10 صباحًا حتّى الـ5 مساءً أيام الأسبوع (باستثناء أيام العطل المدرسيّة الرئيسيّة)، ومن الـ9 صباحًا حتّى الـ 5 مساءً أيام العطلات الرسميّة، وعطلة نهاية الأسبوع.

وستكون الحديقة مغلقة كل ثلاثاء ما لم يكن ذلك اليوم عطلة.