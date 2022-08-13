القبض على سائح قاد دراجته حول موقع بومبي الأثري في إيطاليا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد أسابيع فقط من القبض على سائحين ينزلان درجات سلّم أثري في روما بدرّاجتين ناريتين، تسبّب سائح آخر بفوضى في موقع أثري شهير، بإيطاليا.

وألقي القبض على سائح يقود دراجة نارية في موقع كامبانيان بمدينة بومبي الأثرية، الأربعاء.

وأوضحت الحديقة الأثرية في بيان أنّ السائح، الذي يبلغ من العمر 33 عامًا، أسترالي الجنسية، دخل بشكل غير قانوني إلى الموقع عبر مدخل الخدمة بورتا فيسوفيو، متعلّقًا بإحدى السيارات المرخّص لها أثناء دخولها.

وقام رجال الأمن باعتقال السائح بعد بضع دقائق، واحتجزوه حتى وصول الشرطة.

ويُعتقد أنّ السائح قاد درّاجته لنحو ميل واحد قبل إلقاء القبض عليه.

وادعى السائح أنه لم يكن يعلم بأنّ المنتزه الأثري المشهور عالميًا كان ممنوعًا الدخول إليه.

وأكدت الحديقة في بيان أنه لم يدخل، ولم يلحق أضرارًا بأي جزء من المدينة القديمة.

وأوضحت أنه "اتخذ الطريق الترابي خارج أسوار المدينة القديمة، تستخدمه مركبات الموقع لأعمال الحفر".

وأشارت الحديقة إلى أنّ الموقع آمن، ومرمّم وغير متاح للجمهور، لذلك لم يكن هناك خطر على حياة الزوار أو التراث الأثري في أي وقت.

ولفتت إلى أن الحادث استمر لدقائق قليلة "بفضل العمل الكفوء الذي قام به حراس الأمن وكاميرات المراقبة".

وفي يونيو/ حزيران الماضي، غُرّم سائحان أمريكيان بمبلغ 400 يورو عن كل منهما بعد التسبب بضرر يقدّر بـ25 ألف يورو بعدما ألقيا درّاجاتهما على درجات السلالم الإسبانية في روما.

وتعد مدينة بومبي واحدة من أهم المواقع الأثرية وأكثرها قابلية للزوال في العالم القديم، حيث توقف الزمن بسبب وقوع الثوران البركاني الشهير عام 79 ميلاديًا، لكن الاكتشافات التي يعثر عليها خلال عمليات التنقيب الجديدة داخل الموقع.